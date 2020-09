ติดเรื่องเดียว! คูมันรับต้องขายแข้งบางรายก่อนถึงจะได้ตัว'เดปาย'

โรนัลด์ คูมัน เฮดโค้ชของ บาร์เซโลนา ยอมรับว่าทีมยังไม่สามารถคว้าตัว เมมฟิส เดปาย แนวรุกตัวเก่งของ โอลิมปิค ลียง มาร่วมทีมได้ หากยังปล่อยตัวนักเตะบางรายออกจากทีมไม่ได้

มิดฟิลด์ชาวดัตช์ตกเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆของในการเสริมทัพของอาซูลกรานาในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งตัวนักเตะเองก็มีใจอยากย้ายทีมแต่กุนซือจอมแท็คติกยอมรับว่ายังติดอยู่เรื่องเดียวที่ทำให้ดีลนี้ไม่สำเร็จคือยังปล่อยตัวนักเตะบางรายไม่ได้

"เราจำเป็นต้องขายนักเตะบางคนก่อน เราถึงจะเซ็นสัญญากับ เดปาย ได้" คูมัน กล่าวกับ FOX Sports

โดยนักเตะคนดังกล่าวคาดว่าจะเป็น หลุยส์ ซัวเรซ ที่มีข่าวว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือชาวดัตช์ แต่ตัวนักเตะเองยืนยันว่ามีความสุขดีกับทีม

