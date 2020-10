ติดดิน! 'เปดรี้'ดาวรุ่งบาร์ซานั่งแท็กซีกลับบ้านหลังยิงใน UCL

เปดรี้ มิดฟิลด์อนาคตไกลของบาร์เซโลนา กลายเป็นประเด็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย เมื่อเขานั่งรถแท็กซีออกจากสนามคัมป์นู หลังยิงประตูช่วยทีมเปิดบ้านต้อนเฟเรนซ์วารอส 5-1 ในเกมยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม

กองกลางวัย 17 ได้ประเดิมสนามในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก หลังถูกส่งลงเล่นในฐานะตัวสำรองในนาทีที่ 62 และเขาก็ไม่ทำให้ โรนัลด์ คูมัน ผิดหวัง เมื่อลงมายิง 1 ประตูช่วยทีมเก็บสามคะแนนเต็ม

ไม่ใช่แค่ผลงานในสนามที่โดดเด่น แต่การใช้ชีวิตนอกสนามของเขาก็ถูกพูดถึงไม่แพ้กัน เมื่อเขาถูกจับภาพได้ว่านั่งรถแท็กซีกลับบ้านหลังจบเกม ในขณะที่นักเตะคนอื่น ๆ ขับรถยนต์ส่วนตัวมา หรือไม่ก็มีคนขับรถรับส่ง

ไม่เพียงเท่านั้น เปดรี้ยังนั่งรถแท็กซีมาสนามแข่งเอง โดยถือถุงพลาสติกจากซูเปอร์มาร์เก็ตติดมือมาด้วย หลายคนจึงชื่นชมความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตของเขา

📸 🚕 Pedri arrived to the Camp Nou with clothes in a plastic bag. He left the Camp Nou in a taxi #fcblive (via @JosepSoldado) pic.twitter.com/dIAVQpbJC4