ติดจากซูมา! เมาท์เล่าที่มาท่าดีใจพลังคลื่นเต่า (มีคลิป)

เมสัน เมาท์ มิดฟิลด์ตัวเก่งของ เชลซี เผยที่มาของท่าดีใจ 'พลังคลื่นเต่า' ที่ทำหลังยิงประตูชัยช่วยทีมบุกชนะ ลิเวอร์พูล

แนวรุกทีมชาติอังกฤษโชว์ท่า'พลังคลื่นเต่า' ท่าไม้ตายจากการ์ตูนชื่อดัง 'ดราก้อนบอล' หลังซัดประตูชัยช่วยสิงห์บลูบุกชนะหงส์แดง 1-0 ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าที่มามาจากการเห็น เคิร์ท ซูมา ชอบดูการ์ตูนดังเรื่องนี้ระหว่างเดินทางไปเล่นเกมเยือน

"เวลาเราเดินทางไปเล่นเกมเยือน ผมกับ เบน ชิลเวลล์ ชอบนั่งอยู่ด้านหลัง เคิร์ท ซูมา และเขามักจะดูการ์ตูนเรื่องนี้เสมอ และเราก็นั่งดูอยู่ข้างหลังเขา" เมาท์ กล่าวกับ Sky Sports

"ผมกับ ชิลเวลล์ นัดกันว่าถ้าผมหรือเขาทำประตูได้ เราจะฉลองด้วยท่านี้ และผมก็ได้ทำมันในเกมนี้"

