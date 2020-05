ตุ๊กตายางทำพิษ! เคลีกปรับ 'เอฟซี โซล' 100 ล้านวอน

เคลีก สั่งปรับ เอฟซี โซล 100 ล้านวอน (2.6 ล้านบาท) เซ่นปมตั้งตุ๊กตายางแทนคนดูในสนาม ในเกมเปิดบ้านเฉือนกวางจู 1-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เอฟซี โซล ถูกสังคมรุมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ร้อนถึงสโมสรต้องรีบออกมาขอโทษทันที พร้อมเผยว่ามันเกิดจากความผิดพลาดตอนเช็คสินค้า เพราะความจริงแล้วสโมสรตั้งใจจะใช้หุ่นลองเสื้อมาติดตั้ง

K-League club FC Seoul have been forced to apologise after using 'adult toys' as fake supporters during Sunday's clash against Gwangju 😬🤣



(📸: @WhoAteTheSquid ) pic.twitter.com/x2OMqe7y4b