ดูแค่ 25 นาที! โปเช็ตติโนแสดงความเห็นถึงสารคดีสเปอร์ส

กุนซือชาวอาร์เจนไตน์กล่าวถึงสารคดีเกี่ยวกับสโมสรเก่าของเขา ว่าได้ดูไปแค่ 25 นาที เฉพาะในส่วนของตัวเขาและทีมงานเก่าก่อนที่จะแยกทางกับต้นสังกัด

เมาริซิโอ โปเช็ตติโน อดีตเฮดโค้ชท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดเผยว่าเขาได้ดูสารคดี All or Nothing: Tottenham Hotspur ของ Amazon ไปเพียง 25 นาทีเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนที่ตัวเขาและทีมงานปรากฏอยู่ในเรื่อง

กุนซือชาวอาร์เจนไตน์ตกลงแยกทางกับทีมไก่เดือยทองเมื่อปลายปีที่แล้ว หลังจากที่คุมทีมมานานถึง 5 ฤดูกาล และพาทีมไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลสุดท้ายที่เขาทำงานกับสโมสร

"ผมกับเฆซูส เปเรซ เราดูเรื่องนี้กันแค่ 25 นาทีแรก จนกระทั่งเราออกจากสโมสร เราดูแล้ว และพูดตรงๆ นะ มันก็ถูกต้อง ไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้น" โปเช็ตติโนกล่าวทาง Between The Lines พอดคาสต์ของ the Independent

"มันก็เหมือนแบบ โอเค เราต้องใส่เฆซุส เปเรซ, โทนี ฮิมิเนซ, มิเกล ดิกอสติโน, เซบาสเตียน โปเช็ตติโน และเมาริซิโอ โปเช็ตติโน ลงไป แต่พวกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสารคดีเรื่องนี้

"พูดตรงๆ นะ ผมรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบ เพราะมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆ เลย ที่จะตกลงเปิดประตูให้ Amazon ที่เข้ามาหาท็อตแนมในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับเรา

"แน่นอน ผมก็เสียใจกับเฆซุสด้วย เพราะเขาต้องใช้เวลาตั้งแต่ 7 โมงเช้าเพื่อช่วยคนจาก Amazon ทำให้ทั้งหมดมันเวิร์คสำหรับนักเตะ, สต๊าฟฟ์ รวมถึงทุกๆ อย่าง และพูดตรงๆ นะ หลังจากดูไป 25 นาที ผมคิดว่าเฆซูสโผล่มาแค่ครั้งเดียวพร้อมกับผม โอเค หลังจากผ่านไป 5 ปีครึ่งกับสโมสร เราอยู่ในฉากแค่ 25 นาที เพื่อพยายามอธิบายว่าทำไมเราถึงออกจากสโมสร

"แต่ผมก็เข้าใจนะ เพราะมันเป็นสารคดีที่พยายามพูดถึงสโมสรในทางที่ดี สโมสรคงไม่เปิดประตูต้อนรับ Amazon เพื่อมาสร้างปัญหาหลังสารคดีออกหรอก"

นอกจากนี้ โปเช็ตติโนยังได้พูดยืนยันอีกด้วยว่า เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทั้งตัวสารคดี แฟนบอล คนในสโมสร รวมถึงโชเซ มูรินโญ เฮดโค้ชคนปัจจุบัน และขอให้สโมสรโชคดีกับผลงานในอนาคต

"ผมยังคงรักแฟนบอล ผมยังรักสโมสร และแน่นอน ผมก็มีความซาบซึ้งกับดาเนียล เลวี และคนที่ทำงานที่นั่น รวมถึงพวกนักเตะ

"โชเซ มูรินโญ เป็นเพื่อนที่ดีมากๆ ผมขอให้พวกเขาโชคดี และพวกเขาจะได้ถ้วยแชมป์ซึ่งดาเนียลคงจะมีความสุข และแน่นอนว่า จากผลงานที่เราทำเอาไว้ในอดีต คือการสร้างสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างในวันนี้"