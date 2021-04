ดูเวลาผิด! เป่าคู่'เซบีญา-กรานาด้า'เรียกนักเตะมาแข่งต่อหลังเป่าจบแล้ว (มีคลิป)

เกิดเรื่องแปลกขึ้นในศึก ลาลีกา คู่ระหว่าง เซบีญา เปิดบ้านรับการมาเยือนของ กรานาด้า เมื่อผู้ตัดสินเรียกนักเตะกลับมาแข่งขันต่อหลังเป่าจบเกมไปแล้ว เพราะดูเวลาผิด

โดยเกมดังกล่าวมีการชูป้ายว่าทดเวลาเจ็บ 4 นาที แต่หลังผ่านไปเพียง 3 นาที ผู้ตัดสิน ริคาร์โด้ เด บูร์โกส กลับเป่าจบเกมทันที ทำเอาทั้งนักเตะและสต๊าฟ์ของทีมเยือนโวยลั่นเพราะสกอร์ตามหลังอยู่ 1-2

อย่างไรก็ตามหลังหลังทำการตรวจสอบกับผู้ตัดสินที่ 4 เปาสนามคนดังกล่าวก็รู้ว่าตัวเองดูเวลาผิดจึงเรียกนักเตะทั้งสองทีมกลับมาทำการแข่งขันต่อ โดยที่นักเตะบางคนกลับเข้าห้องแต่งตัวไปแล้ว ส่วนบางคนก็ถอดชุดแข่งและสตั๊ดไปแล้วเช่นกัน

หลังกลับมาแข่งขันต่อก็ไม่มีจังหวะสำคัญเกิดขึ้น จบเกมเป็น เซบีญา ที่เอาชนะ กรานาด้า ด้วยสกอร์ 2-1

The referee in Seville blew the final whistle on the 93rd minute but then realised there was one minute left to play after initially putting four minutes of added time. 😅



Sevilla went back out to ensure a 2-1 win over Granada!#beINLiga pic.twitter.com/M0EOjadJyF