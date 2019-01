ดูเพื่อนไม่จบ! เบลซิ่งรถออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่ 78

แกเร็ธ เบล แนวรุกของ เรอัล มาดริด ขับรถออกจากสนาม ซานติอาโก้ เบอร์นาเบว ทั้งที่เพื่อนร่วมทีมยังแข่งกับ เรอัล โซเซียดัด ไม่จบ ในเกมลาลีก้าเมื่อคืนนี้

ปีกทีมชาติเวลส์อยู่ระหว่างพักรักษาอาการบาดเจ็บต้นขา ทำให้ไม่สามารถลงช่วยสโมสรในเกมนี้ได้ เขาจึงทำได้แค่ส่งกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมจากบนอัฒจันทร์

โดยปกติแล้วนักเตะเหล่านี้จะอยู่ชมเกมจนจบและเข้าไปทักทายกับเพื่อนร่วมทีม รวมถึงทีมสตาฟฟ์ในห้องแต่งตัวหลังจบเกมแข่งขัน แต่ในกรณีของเบลกลับไม่ได้ทำแบบนั้น เมื่อเขาเลือกที่จะเดินทางออกจากสนามก่อน

อดีตแข้งสเปอร์สกลับถูก El Chiringuito รายการทางทีวีของสเปน จับภาพได้ว่าขับรถออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่ 78 ของเกม โดยตอนนั้นราชันชุดขาวตามหลังอยู่แค่ 0-1 ก่อนจะจบเกมด้วยความปราชัยต่อทีมเยือน 0-2

อย่างไรก็ดี จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่า เบลมีเหตุผลหรือธุระด่วนอะไรที่ทำให้ต้องออกจากสนามในเวลานั้น

Jugones: Gareth Bale left the Santiago Bernabeu in the 78th minute today while the match was still going on. pic.twitter.com/MkuNi8r5Q1 — RMadridHome (@RMadridHome_) January 7, 2019