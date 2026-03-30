ดีสุดในรอบ10ปี! เบ็คแฮมหนุน'คาร์ริค'คุมแมนฯยูฯถาวร

เดวิด เบ็คแฮม อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษ ออกโรงชื่นชมผลงานของ ไมเคิล คาร์ริค กับการคุม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แบบขัดตาทัพ โดยยกให้เป็นช่วงเวลาที่ “ดีที่สุดในรอบ 10 ปี” ของสโมสร
คาร์ริค เข้ามารับหน้าที่ช่วงเดือนมกราคม และทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมเก็บ 7 ชนะ 2 เสมอ และแพ้เพียงนัดเดียวจาก 10 เกม ทำให้ ปีศาจแดง ขึ้นมารั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนน แต่ยังไม่มีการการันตีว่าเขาจะได้คุมทัพต่อในฤดูกาลหน้า
โดย เบ็คแฮม ชมอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษรายนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกุนซือ ยูไนเต็ด แบบถาวร ทั้งประสบการณ์ ความนิ่ง และความเข้าใจในสโมสรอย่างลึกซึ้ง
“ต้องยอมรับว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มันสบายใจกว่า 10 ปีที่ผ่านมาเยอะ” เบ็คแฮมกล่าว
“ไมเคิลมีความนิ่ง เขารู้จักสโมสร รู้จักนักเตะ และเข้าใจสไตล์ของแมนฯ ยูไนเต็ดเป็นอย่างดี”
“สิ่งเล็ก ๆ อย่างวิธีการคุมเกมข้างสนาม วิธีฉลอง หรือแม้แต่ตอนแสดงอารมณ์ มันสะท้อนถึงความเป็นผู้จัดการทีมที่ดี และการที่เขารวบรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวได้แบบนี้ มันยอดเยี่ยมมาก”