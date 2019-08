ดาวดังร่วมงาน! บาร์ซาเปิดสนามโยฮัน ครัฟฟ์ ดวลอาแย็กซ์ ยู-19

บาร์เซโลนา เปิดสนาม โยฮัน ครัฟฟ์ สเตเดียม ซึ่งจะเป็นสนามเหย้าของทีม บาร์ซา เบ และสนามของทีมฟุตบอลหญิง ด้วยเกมกระชับมิตรระหว่างทีมรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ของยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลัน และอาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม

สนามความจุ 6,000 ที่นั่งแห่งนี้ ถือเป็นการให้เกียรติแก่ตำนานสโมสรชาวดัตช์ซึ่งเล่นให้ทีมอาซูลกรานาตั้งแต่ปี 1973-1978 ทั้งยังรับหน้าที่เป็นโค้ชระหว่างปี 1988-1996 และเป็นคนวางรากฐานสำคัญให้ทีม รวมถึงระบบเยาวชนที่สร้างนักเตะชื่อดังขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลได้มากมาย

โดยในพิธีเปิดสนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีสตาร์ชื่อดังของทีมชุดใหญ่ อาทิ ลิโอเนล เมสซี, เคราร์ด ปิเก้ รวมถึงเซร์คิโอ บุสเกตส์ เข้าร่วมงาน และชมการแข่งขันอยู่บนอัฒจันทร์ด้วย หลังจากที่ทีมบาร์เซโลนาเพิ่งเปิดตัวรูปปั้นของโยฮัน ครัฟฟ์ หน้าสนามคัมป์นู ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การแข่งขันกับทีมอาแย็กซ์ชุดอายุต่ำกว่า 19 ปี ผลปรากฏว่า อาแย็กซ์เป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 2-0

