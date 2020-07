กันเนอร์ซอรัส มาสค็อตของ อาร์เซนอล ปรากฎตัวในหนังสั้นเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาลใหม่ 2020/21 ของ เชลซี คู่ปรับร่วมเมือง

ทัพสิงห์บลูส์ เพิ่งประกาศเปิดตัวชุดเหย้าตัวใหม่ในฤดูกาล 2020/21 โดยมาในดีไซน์สีน้ำเงินพื้นเหมือนเดิมในลวดลายรูปแฉกแนวขนาน พร้อมสปอนเซอร์คาดอกใหม่อย่าง Three บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมสัญชาติอังกฤษ

หลังจากเปิดตัวชุดแข่ง เชลซี ได้ปล่อยหนังสั้นเกี่ยวกับชุดแข่งใหม่ของพวกเขา เป็นเรื่องราวของหนูน้อย อลิซ ที่กำลังเบื่อหน่ายจากโลกที่ปราศจากฟุตบอล ก่อนหลุดเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของทัพสิงห์บลูส์ รวมไปถึงเรื่องราวกว่าจะมาเป็นชุดเหย้าตัวใหม่ในฤดูกาลน้ี ซึ่งทีมได้ รุด กุลลิท ตำนานนักเตะและกุนซือของทีม มาให้เสียงพากษ์ด้วย

โดยระหว่างทาง อลิซ ได้พบเรื่องราวมากมายรวมทั้ง กันเนอร์ซอรัส มาสค็อตประจำทีมปืนใหญ่ พร้อมเสียงบรรยายว่า "ขอโทษนะ อลิซ ทุกเรื่องราวต้องการตัวร้าย" ก่อนที่เธอจะไปพบกับ สแตมฟอร์ด และบริดเจ็ต สองมาสค็อตสิงห์บลูส์ที่พาเธอไปพบเสื้อแข่งตัวใหม่ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์

ทั้งนี้ เชลซี จะสวมชุดเหย้าตัวใหม่ล่าสุดของพวกเขาลงสนามในเกมบุกไปเยือนเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในเกมพรีเมียร์ลีกคืนนี้เวลา 02.15 น.

The magical story of Alice and our new 20/21 home kit, narrated by the legendary @GullitR! 📘✨#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/2LtyYxW4NW