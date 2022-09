ดอร์ทมุนด์จับมือเป็นพันธมิตรกับ FootballPlus เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในสิงคโปร์

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (BVB) ประกาศความร่วมมือโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยการจับมือร่วมเป็นพันธมิตรระหว่าง BVB Evonik ฟุตบอลอคาเดมี่ กับ FootballPlus (FP) เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในสิงคโปร์ แบ่งปันความเชื่อที่ว่าฟุตบอลเปลี่ยนชีวิตได้ผ่านการพัฒนาอุปนิสัยของนักกีฬารุ่นเยาว์เพื่อความมั่นใจในตนเอง การทำงานเป็นทีม และความแข็งแกร่งทางจิตใจ BVB และ FP จะร่วมมือกันสร้างโปรแกรมพิเศษ Champions Unlimited ที่ให้ความสำคัญกับ 3 มิติของนักฟุตบอลเยาวชน – ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ต้องขอบคุณการสนับสนุนพิเศษจากสโมสรโรตารีแห่งสิงคโปร์ ความร่วมมือดังกล่าวจึงจะเริ่มดำเนินการจนถึงเดือนมิถุนายน 2024 โดยมีตัวเลือกที่จะขยายไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2025

FootballPlus ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยมีผู้เล่น 200 คนทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี สถานศึกษาทำงานร่วมกับคนหนุ่มสาวจากครอบครัวที่ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย โดยให้เงินอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ที่ Champions Unlimited ผู้เล่นอายุน้อยจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมที่พัฒนาโดย BVB และโค้ชจะได้รับเวิร์กช็อป "Coach to Coach" เป็นประจำ

“เมื่อ FootballPlus เข้าหาเราด้วยไอเดียของพวกเขา มันให้ความรู้สึกราวกับว่าเรามีเป้าหมายเดียวกัน ดอร์ทมุนด์ที่ที่ผู้คนคุ้นเคยกับหลักการที่ว่าการทำงานหนักสามารถได้รับผลตอบแทนในที่สุด แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสเหล่านั้นในทันที เรามีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อพัฒนาการของเด็กเหล่านั้น” ซูเรช เลทช์มานัน กรรมการผู้จัดการ Managing Director BVB Asia Pacific กล่าว

“โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เป็นมากกว่าสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในการนำนักเตะเยาวชนไปสู่จุดสูงสุด เรามีความสุขและภูมิใจที่เราไม่เพียงแต่ฝึกเด็กๆ ในสนามและเปิดประตูสู่อาชีพนักฟุตบอล แนวคิดและจุดมุ่งหมายคือการสร้างโอกาสตลอดชีวิตให้กับเด็กๆ เหล่านั้นโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสโมสรของเราและค่านิยมที่สำคัญต่อการเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่คุณอาจเป็น เด็กที่เราให้การศึกษาในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้นเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ในสิงคโปร์ที่สำนักงาน BVB ของเราในเอเชีย” คริสเตียน เดียริคส์ หัวหน้า BVB Evonik Football Academy กล่าว

FootballPlus เชื่อว่าฟุตบอลสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตได้ “สำหรับโปรแกรมฟุตบอลที่เน้นคุณค่าแบบองค์รวมอย่าง Champions Unlimited ทำให้เราเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะช่วยให้นักฟุตบอลรุ่นเยาว์ของเราเก่งไม่เพียงแต่ในด้านกีฬา แต่ยังรวมถึงในชีวิตด้วย เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนากรอบการทำงานในการนำประสบการณ์ฟุตบอลที่มีคุณภาพดีที่สุดมาสู่ผู้เล่นฟุตบอลรุ่นเยาว์ของเรา โปรแกรม Champions Unlimited มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขช่องว่างนี้โดยอำนวยความสะดวกให้กับระบบของการสนับสนุนและโครงสร้างในชีวิตของพวกเขา ซึ่งทำได้โดยการร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนต่างๆ ร่วมกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์และสโมสรโรตารีแห่งสิงคโปร์ เราสามารถทำให้เยาวชนเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาค่านิยม และการสนับสนุนทางการเงินได้มากขึ้น FootballPlus เป็นมากกว่าเกม”

เจมส์ ลี ประธานสโมสรโรตารีแห่งสิงคโปร์กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อเราพ้นจากข้อจำกัดของโควิด สโมสรโรตารีแห่งสิงคโปร์รู้สึกว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนผู้อ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวและผู้ด้อยโอกาส เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะช่วยให้พวกเขานำทางอนาคตที่ไม่แน่นอน สร้างชุมชนที่คนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดิ้นรนหรือด้อยโอกาส รู้สึกปลอดภัยในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้วยความร่วมมืออันล้ำค่ากับโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สโมสรโรตารีแห่งสิงคโปร์จึงร่วมมือกับ FootballPlus เพื่อจัดทำโปรแกรมแบบองค์รวมผ่านฟุตบอลเพื่อสร้างความยืดหยุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และทัศนคติเชิงบวกเพื่อเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างมั่นใจ เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน FootballPlus ในการพัฒนาพวกเขาในฐานะองค์กรโดยการจัดหาสนามฟุตบอลขนาดเจ็ดคน เชื่อมโยงพวกเขากับสถาบันฟุตบอลระดับโลกอย่าง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และหน่วยงานท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนนี้ ขีดจำกัดสำหรับผู้เล่นรุ่นเยาว์ของเราในการไล่ตามความฝันและบรรลุเป้าหมายจะไม่เป็นอุปสรรค”

“คุณต้องการสามทหารเสือและเชื่อว่ามิตรภาพทำให้โลกหมุนไปเพื่อเปลี่ยนชีวิตคนหนุ่มสาวผู้ด้อยโอกาสสิงคโปร์ที่ด้อยโอกาส สามทหารเสือ ได้แก่ Football Plus, Borussia Dortmund และ Rotary Club of Singapore เราสมาชิกสโมสรโรตารีได้เลือก Football Plus เป็นโครงการหลักระหว่างที่ผมดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เพราะเราเชื่อว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนในสิงคโปร์ไม่ว่าจะรวยหรือจนสมควรได้รับอนาคตที่ดี สโมสรโรตารีแห่งสิงคโปร์ระดมทุน 250,000 เหรียญสิงคโปร์เพื่อสร้างสนามระดับเฟิร์สคลาสและให้บริการอย่างมืออาชีพ แต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากคือเสมาชิกสโมสรโรตารีสามารถอาสาที่จะร่วมมือกับสถาบันเยาวชนที่มีชื่อเสียงระดับโลกของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เพื่อเป็นหุ้นส่วนของ FootballPlus สโลแกนของดอร์ทมุนด์ “ECHTE LIEBE” หรือในภาษาอังกฤษว่า “รักแท้” อธิบายการเป็นหุ้นส่วนใหม่ได้ดีที่สุด” Tom Wolf รองประธานสโมสรโรตารีสิงคโปร์กล่าวเพิ่มเติม