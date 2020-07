ดอร์ทมุนด์แถลงรอยส์พักไม่มีกำหนด

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ แถลงยืนยัน มาร์โก รอยส์ ต้องพักรักษาตัวแบบไม่มีกำหนด หลังอาการบาดเจ็บขาหนีบยังไม่ดีขึ้น

แนวรุกทีมชาติเยอรมันได้รับบาดเจ็บและต้องพักไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่อาการของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นจนถึงตอนนี้ ทำให้เขาต้องพักรักษาตัวต่อไปแบบไร้กำหนด

Marco Reus has worked intensively over the past months yet still struggles with an adductor injury from last February and will be out indefinitely.



