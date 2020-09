ดอร์ทมุนด์ยิ้มร่า! กัปตันรอยส์ยิงเกมคืนสนามรอบ 7 เดือน

มาร์โก รอยส์ กัปตันทีมรูปหล่อของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กลับมาลงสนามได้เป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซันนัดสุดท้ายกับ สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม

แนวรุกทีมชาติเยอรมันได้รับบาดเจ็บขาหนีบ และต้องพักรักษาตัวไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

อย่างไรก็ดี ล่าสุดดาวเตะวัย 31 สลัดอาการบาดเจ็บและกลับมามีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้ง ยิ่งกว่านั้นเขายังทำประตูเบิกร่องช่วยทีมขึ้นนำในนาทีที่ 63 ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่ 70

ส่วนผลการอุ่นเครื่องเกมนี้ปรากฎว่า ทีมเสือเหลืองเฉือน สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม 2-1 ก่อนมีโปรแกรมลงเล่นเกม เดเอฟเบ โพคาล กับ ดุยส์บวร์ก ในวันอาทิตย์หน้า

Marco Reus is back on the scoresheet 🤩 pic.twitter.com/QKEJlcJUBC