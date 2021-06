ดวลตุรกีคือนัดชิง!มิก้า เผย กันเทอร์ บอกสปิริตเวลส์ยอดเยี่ยม ลุ้นเข้ารอบ16ทีมยูโร

มิก้า เผยกองหลังเพื่อนสนิทบอกว่าสปิริตภายในทีมชาติ เวลส์ ยังยอดเยี่ยมแม้ทำได้เพียงประเดิมสนาม ยูโร 2020 เสมอกับ สวิตฯ 1-1

มิก้า ชูนวลศรี กองหลังลูกครึ่งไทย-เวลส์ ของ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า สปิริตภายในทีมชาติเวลส์ ยังมีอยู่เต็มเปี่ยม หลังจากที่ได้คุยกับ คริส กันเทอร์ กองหลังทัพ “มังกรแดง” เพื่อนสนิทของเจ้าตัว พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นว่ายังมีโอกาสเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ในศึกยูโร 2020 แม้ว่าจะเสมอ สวิตเซอร์แลนด์ 1-1 ในนัดแรกก็ตาม

กองหลังวัย 32 ปี ดีกรีทีมชาติไทยชุดเข้ารอบน็อคเอาท์ เอเชียน คัพ 2019 เคยติดทีมชาติเวลส์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชุดเดียวกับ แกเร็ธ เบล , อารอน แรมซีย์ และ คริส กันเทอร์ มาก่อน ให้ความเห็นผ่านรายการ Here Comes The Time รายการวิเคราะห์เกม และเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอล ยูโร 2020 ที่ผลิตโดย Main Stand และออกอากาศผ่านเพจเฟซบุ๊ค "Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต" เวลา 19.00 น. โดยเจ้าตัวแสดงความเชื่อมั่นต่อเพื่อน ๆ ของเขา ว่าจะสามารถเข้ารอบน็อคเอาท์ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการนี้มาแล้ว เมื่อปี 2016

มิก้า กล่าวว่า “ส่วนตัวก็ผิดหวังนิดนึงในส่วนของวิธีการเล่น แต่ก็เข้าใจว่าเน้นผล เพราะอย่างที่ทราบว่า นอกจากเอาแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบแล้ว ยังเอาอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดเข้ารอบไปด้วย 4 ทีม ดังนั้น เกมแรกไม่มีใครอยากแพ้อยู่แล้ว รูปเกมก็เลยน่าเบื่อนิดนึง น่าเสียดาย น่าจะให้โอกาสดาวรุ่งพรสวรรค์ในทีม ได้โชว์ฝีเท้ามากกว่านี้หน่อย”

“ผมได้คุยกับ คริส กันเทอร์ เขาบอกว่าโค้ชน่าจะส่งเขาลงสนาม เพราะจะได้โหม่งประตูชัยให้ทีมนาที 89 (หัวเราะ) แต่โดยรวมบรรยากาศภายในทีมดีครับ เพราะทีมชาติเวลส์เป็นทีมที่เล็ก หลายคนอยู่กับทีมมาเป็นสิบปี ทุกคนตั้งตารอที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อม เพื่อที่จะได้เจอหน้ากัน มีความสามัคคีกัน ช่วยกันเล่น แม้แต่นักเตะดัง ๆ อย่าง แรมซีย์ หรือ เบล หรือคนอื่นๆ ก็ลงมาช่วยเกมรับ ไม่มีใครโวยวายใส่กัน”

“ดังนั้น ผมคิดว่าน่าจะผ่านเข้ารอบ 16 ทีมได้ และ เวลส์ น่าจะมองว่าเกมกับ ตุรกี เป็นเกมที่สำคัญสุดในกลุ่มนี้ เมื่อเกมแรกไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์ และเกมต่อไปเป็นการเจอ ตุรกี ที่บากู (อาเซอร์ไบจาน) เพราะการไปเยือน อิตาลี ที่โรม ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักอยู่แล้ว และน่าจะเป็นกำไร ถ้าเสมอหรือชนะมา”

“ดังนั้น เกมกับ ตุรกี ที่นักเตะอย่าง แรมซีย์ , เบล , (ดาเนียล) เจมส์ รวมถึงนักเตะอีกหลายคนได้เรียกความฟิตกลับมาเมื่อผ่านเกมแรก หลังจากไม่ค่อยได้เล่นกับต้นสังกัด ทำให้เกมนัดต่อไปจึงเป็นเหมือนนัดชิงชนะเลิศสำหรับ เวลส์ ผมคิดว่าต้องชนะให้ได้ในเกมนี้ครับ” มิก้า กล่าวด้วยความหวัง ผ่านรายการ Here Comes The Time

สำหรับรายการ Here Comes The Time : EURO 2020 ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ไปจนถึง 12 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะถ่ายทอดสดทุกวัน ทางเพจ Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต และช่อง Youtube ไทยรัฐ เวลา 19.00 - 20.00 น. โดยมี จิตกร ศรีคำเครือ พิธีกรในรายการ Footballista ทางช่อง Youtube Mainstand TH และ ภัคจิรา จิระวัฒนะภัณฑ์ เจ้าของเพจ Facebook "ดูบอลแบบแฟร์แฟร์" เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับ ไมเคิล เบิร์น อดีตนักเตะทีมชาติเวลส์ ชุดเยาวชน ผู้เคยเล่นในไทยลีกกับ ชลบุรี เอฟซี และ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เป็นผู้ดำเนินรายการ