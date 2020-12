แดนนี ดริงค์วอเตอร์ กองกลางจอมเก๋าของเชลซี ถูกใบแดงไล่ออกจากสนาม หลังไปเสียบเอาคืน อัลฟี เดไวน์ เด็กอายุ 16 ของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ในเกมพรีเมียร์ลีก 2 (U23)

มิดฟิลด์วัย 30 ย้ายมาจาก เลสเตอร์ ซิตี้ ด้วยค่าตัว 35 ล้านปอนด์ ในซัมเมอร์ปี 2017 แต่เขาประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง และไม่ได้ลงเล่นกับทีมอีกเลยนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2018

LOOOOOOL 30 year old Danny Drinkwater has just lashed out at 16 year old Alfie Devine in an under 23’s game 😭😭😭 pic.twitter.com/5izPcNKBVJ