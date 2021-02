ดิยัลโลยิง 1 จ่าย3! แมนฯ ยูฯ กระหน่ำแบล็คเบิร์น 6-4 เกม U23

อาหมัด ดิยัลโล ปีกดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มโหดต่อเนื่องด้วยการยิง 1 ประตู 3 แอสซิสต์ ช่วยให้ทีมเอาชนะ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 6-4 ในเกมพรีเมียร์ลีก 2 ดิวิชั่น 1 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ ดาวเตะวัย 18 ปี เพิ่งยิงคนเดียวสองประตูในเกมแดงเดือดนัดที่เอาชนะลิเวอร์พูล 6-3 เมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุด อาหมัด ดิยัลโล ได้ลงสนามให้ปีศาจแดง U23 อย่างต่อเนื่อง ก่อนระเบิดฟอร์มทำ 3 แอสซิสต์ และยิง 1 ประตูให้ทีมพลิกกลับมาเอาชนะ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 6-4

นอกจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมของ อาหมัด ดิยัลโล แล้ว ปีศาจแดงยังประตูจากการทำแฮตทริกของ โชลา ชอร์ไทร์, ฮานิบัล เมจ์บรี และ โจ ฮูกิล ที่เกมที่แล้วซัดสามประตูใส่ลิเวอร์พูล

ชัยชนะในเกมนี้ของแมนฯ ยูไนเต็ด U23 ทำให้พวกเขาซัดไปถึง 12 ประตู จาก 2 เกมหลังสุด ขณะที่ อาหมัด ดิยัลโล ลงสนามให้ทีมไปแล้ว 2 เกม ยิง 3 ประตู 3 แอสซิสต์

