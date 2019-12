ดับไฟโซเชียล! ฟานไดค์เคลียร์ประเด็นเย้ยโรนัลโด้

เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ปราการหลังลิเวอร์พูล ออกโรงเคลียร์ประเด็นพูดเย้ยหยัน คริสเตียโน โรนัลโด้ ว่ามันเป็นแค่มุกตลก พร้อมยืนยันว่าเขาเคารพซูเปอร์สตาร์ยูเวนตุสไม่ต่างจาก ลิโอเนล เมสซี

เซ็นเตอร์ฮาล์ฟทีมชาติเนเธอร์แลนด์สกลายเป็นประเด็นในงานประกาศรางวัลบัลลงดอร์ 2019 เมื่อเขาถูกนักข่าวถามว่า "คริสเตียโนไม่ได้มาที่นี่ เท่ากับว่าคู่แข่งหายไปคนนึงแล้วใช่มั้ย?" โดยเขาตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มว่า "เขาเป็นคู่แข่งด้วยหรอ?"

ประโยคดังกล่าวทำเอาแฟนคลับของซีอาร์เซเวนไม่พอใจมาก หนึ่งในนั้นคือ เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรชื่อดังแห่งเกาะอังกฤษ ที่ไปรีทวิตโควตคำพูดของฟานไดค์ ก่อนพิมพ์สวนไปว่า "ไม่ใช่แล้ว คริสเตียโนเป็นผู้เล่นที่ดีกว่านายมาก นายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาหรอก"

ร้อนถึงแนวรับหงส์แดงต้องรีบมาคอมเมนต์ชี้แจงต่อท้ายทันทีว่า "สวัสดี เพียร์ส ถ้าคุณไม่รีบกระโดดเข้ามาร่วมกิจกรรมในโซเชียลมีเดียและไปฟังบทสัมภาษณ์ทั้งหมดดูก่อน คุณจะรู้ว่ามันเป็นมุกตลกของผม ผมมีแต่ความเคารพให้กับสองคนนั้น (โรนัลโด้กับเมสซี)"

ทั้งนี้ รางวัลบัลลงดอร์ปี 2019 ตกเป็นของ ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีมบาร์เซโลนา ส่วน ฟาน ไดค์ ตามเข้ามาในอันดับสอง โดยมีคะแนนน้อยกว่าแค่ 6 เสียงโหวตเท่านั้น

Hi Piers, If you don’t jump on the social media bandwagon and would listen to the whole interview then you would know I made a joke, and only got respect for those 2 😀