ดูบอลด้วยกัน! พอชโดนจับภาพอยู่กับที่ปรึกษาเอ็ด

เมาริซิโอ โปเช็ตติโน อดีตเฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ถูกจับภาพร่วมเฟรมกับ นีล แอชตัน ที่ปรึกษาของ เอ็ด วู้ดเวิร์ด ซีอีโอ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ระหว่างรับชมเกมแชมเปี้ยนชิพคู่ เบรนท์ฟอร์ด กับ ลีดส์ ยูไนเต็ด

กุนซือวัย 47 ปี ตกเป็นข่าวกับบรรดาบิ๊กทีมในยุโรปมากมาย นับตั้งแต่ถูก ไก่เดือยทอง ปลดจากตำแหน่ง เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

จากวิดีโอจะเห็นว่า เทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินาเดินขึ้นอัฒจันทร์มาพร้อมกับ คริส ฮิวจ์ตัน อดีตโค้ช ไบรท์ตัน โดยมีผู้ช่วยด้านประชาสัมพันธ์ของ ปีศาจแดง ตามหลังมาติดๆ

พอช มักถูกจับเชื่อมโยงกับ เร้ดเดวิลส์ มาตลอดโดยเฉพาะหลังจากที่เขาว่างงาน และล่าสุดเจ้าตัวยังให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการกลับมาคุมทีมใน พรีเมียร์ลีก อีกครั้ง

Neil Ashton (PR consultant for Manchester United) with Mauricio Pochettino at Griffin Park. [sky] #MUFC pic.twitter.com/E17MythGOY