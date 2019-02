ดุดันน่าเกรงขาม!บุรีรัมย์จับมืออาริเปิดตัวชุดแข่งลุย ACL 2019

Goal Thailand

ปราสาทสายฟ้าจับมืออาริเปิดตัวเสื้อแข่งลุยศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนลีก 2019 ภายใต้แนวคิด “THE BREATH OF BURIRAM. THE BREATH OF THAILAND”