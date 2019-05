ซูเปอร์สปอร์ตเปิดจำหน่ายชุดหงส์แดงซีซั่นหน้า,พิเศษบ็อกเซ็ตเพสลีย์

ซูเปอร์สปอร์ตเปิดตัวชุดเหย้าหงส์แดงประจำฤดูกาล 2019-2020 พร้อม บ็อกเซ็ตสุดพิเศษฉลอง 100 ปี บ็อบ เพสลีย์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม บริษัท CRC SPORTS จำกัด ผู้บริหารร้านซูเปอร์สปอร์ต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ New Balance Football รวมถึงเป็นตัวแทนผลิต และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ ลิเวอร์พูล เปิดตัวชุดแข่งฤดูกาลใหม่ 2019 – 2020 ชุดเหย้า ภายใต้ Campaign ‘Live it ณ ร้านซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกของ สโมสร ลิเวอร์พูล อาทิ เสื้อแข่งขันฤดูกาล 2018-2019 ,เสื้อซ้อมฤดูกาลใหม่ ,เสื้อวอร์ม,ผ้าพันคอ ฯ รวมถึงเหล่าสาวก เดอะ ค็อป ชาวไทยและต่างชาติที่ตบเท้ามาร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งใหม่กว่าร้อยชีวิต และกิจกรรมแจกของของทางผู้จัด

ทั้งนี้ทาง CRC SPORTS ได้จัดทำ Exclusive Liverpool FC Home Jersey 19/20 Paisley 100 Year Box เสื้อแข่งชุดเหย้า ลิเวอร์พูล เอฟซี ฤดูกาล 2019/20ในกล่อง Premium 100 ปี เพลสลีย์ อดีตผู้จัดการทีมยุครุ่งเรืองดีกรีแชมป์ยูโรเปี้ยนคัพ 3 สมัย

พร้อม Bob Paisley Card มีจำนวนจำกัด เพียง 100 กล่อง ในราคากล่องละ 3,290 บาท พร้อมรับ Discount Voucher มูลค่า 500 บาท(เมื่อซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป) จัดจำหน่ายเพียง 2 สาขาเท่านั้น ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ต สาขา Central World และ ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ลิเวอร์พูล สาขาพัทยาบีช