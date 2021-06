ซี้เก่า! ซีกฮาร์ก รำลึกความสนิท"อลาบา"-เชื่อพา ออสเตรีย ลิ่วน็อคเอาท์ยูโร

ดาวเตะมังกรโล่เงิน เชื่ออดีตเพื่อนคนสนิทจะพา ออสเตรเลีย ลิ่วน็อคเอาท์ ยูโร 2020 พร้อมยกทีมตราไก่ เต็งแชมป์ครั้งนี้

กษิดิศ ซีกฮาร์ท มิดฟิลด์ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ของโปลิศ เทโร อดีตเด็กปั้นของ บาเยิร์น มิวนิค ชี้ว่า โธมัส มุลเลอร์ และ ดาวิด อลาบา เพื่อนร่วมทีมของเขาสมัยเล่นอยู่ในเยอรมนี คือกำลังสำคัญที่จะทำให้ เยอรมนี และ ออสเตรีย เข้าถึงรอบลึก ๆ ในทัวร์นาเม้นต์ ยูโร 2020

กองกลางวัย 26 ปี ผู้เคยเล่นในทีมเยาวชนและทีมสำรองของ “เสือใต้” มา 9 ปี รุ่นเดียวกับ เอ็มเร่ ชาน และยังเป็นเพื่อนของ เดวิด อลาบา กัปตันทีมชาติออสเตรีย รวมถึงนักเตะชุดใหญ่หลายคนในทีม ได้ให้ความเห็นถึงทัพ “อินทรีเหล็ก” และ “วิหคเพลิง” ผ่านรายการ “Here Comes The Time” ซึ่งทำการวิเคราะห์เกม และบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอล ยูโร 2020 ที่ผลิตโดย Main Stand และออกอากาศผ่านเพจ Facebook "Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต" เวลา 19.00 น.

“ตอนอยู่ บาเยิร์น มิวนิค ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าสำหรับผม ตอนอยู่ที่นั่นผมสนิทกับ อลาบา ซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักเตะดาวรุ่ง เราสนิทกันเพราะเขาแก่จากผมแค่ 2 ปี ส่วนอีกคนคือ บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ ที่เป็นรุ่นพี่ในทีม เขามีความเป็นผู้นำ และคอยดูแลนักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นมาซ้อมในทีมชุดใหญ่” กษิดิศ ซีกฮาร์ท รำลึกความหลังสมัยที่เล่นอยู่ในเยอรมนี

โดยนัดประเดิมสนามของกลุ่ม F “อินทรีเหล็ก” พ่ายให้กับ ฝรั่งเศส 0-1 จากการทำเข้าประตูตัวเองของ มัตส์ ฮุมเมิลส์ ซึ่ง ซีกฮาร์ท ให้ความเห็นว่าสิ่งสำคัญคือต้องหาสมดุลในทีมให้เจอระหว่างผู้เล่นมากประสบการณ์กับดาวรุ่ง

“เยอรมนี ชุดนี้ มีส่วนผสมระหว่างผู้เล่นตัวเก๋าและดาวรุ่ง ซึ่ง โยอาคิม เลิฟ ต้องหาความสมดุลในทีมให้เจอ แต่ข้อดีของพวกเขาก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่จาก บาเยิร์น มิวนิค ทำให้มีความเข้าขากันระดับหนึ่ง และ เยอรมนี เองก็ถนัดกับการเล่นทัวร์นาเม้นต์แบบนี้ ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะสามารถเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นอย่างน้อยนะ”

“ผมว่า โยอาคิม เลิฟ ตัดสินใจถูกต้องที่เรียกผู้เล่นมากประสบการณ์อย่าง โธมัส มุลเลอร์ กลับมาติดทีมชาติ ผมชื่นชมเขามาก และมีความสุขจริง ๆ ที่ได้เห็นเขากลับมา เขาเป็นนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป ทั้งที่เป็นนักเตะที่ฉลาด เล่นเกมใหญ่ได้ดี หาช่องว่างเก่ง ทำประตูได้ และเล่นเพื่อทีม ผมคิดว่าการเข้ามาของมุลเลอร์จะสามารถช่วยทีมได้”

นอกจากนี้ ซีกฮาร์ท ยังให้ความเห็นถึง ดาวิด อลาบา ที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ ออสเตรีย มีชัยเหนือ มาซิโดเนียเหนือ 3-1 ด้วยว่า “เขามีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ เล่นได้หลายตำแหน่ง และมีความเร็ว อย่างที่เราเห็นลูกครอสของเขาจากเกมนัดแรกกับ มาซิโดเนียเหนือ มันคือลูกเก่งของเขาเลย แม้ออสเตรียจะไม่ใช่ทีมเต็ง แต่ผมก็หวังว่าอลาบาจะพาทีมชุดนี้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้”

“ถ้าไม่ใช่ทีมชาติเยอรมนี ผมคิดว่าฝรั่งเศสมีโอกาสเป็นแชมป์ เพราะผู้เล่นแต่ละตำแหน่งกำลังอยู่ในช่วงพีค ดังนั้นพวกเขามีลุ้นถึงรอบชิงเลยทีเดียว ส่วนอีกทีมคืออังกฤษ ที่มีดาวรุ่งพรสวรรค์หลายคน แต่ถ้าให้เลือกเพียงทีมเดียว ก็คงเป็น ฝรั่งเศส”

สำหรับรายการ Here Comes The Time : EURO 2020 นั้นออกอากาศทุกวัน ทางเพจ Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต เวลา 19.00 - 20.00 น. โดยมี จิตกร ศรีคำเครือ พิธีกรในรายการ Footballista ทางช่อง Youtube Mainstand TH และ ภัคจิรา จิระวัฒนะภัณฑ์ เจ้าของเพจ Facebook "ดูบอลแบบแฟร์แฟร์" เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับ ไมเคิล เบิร์น อดีตนักเตะทีมชาติเวลส์ ชุดเยาวชน ผู้เคยเล่นในไทยลีกกับ ชลบุรี เอฟซี และ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด