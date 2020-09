ซาลาห์แซงรูนีย์สร้างสถิติใหม่พรีเมียร์ลีก

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าลิเวอร์พูล แซงหน้า เวย์น รูนีย์ อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขึ้นเป็นเจ้าของสถิติพาทีมชนะทุกครั้งที่ทำประตูได้ติดต่อกันยาวนานที่สุดในพรีเมียร์ลีก จากชัยชนะเหนือลีดส์ ยูไนเต็ด เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

ดาวยิงชาวอียิปต์เพิ่งเปิดฤดูกาล 2020-21 ได้อย่างสวยหรูด้วยการยิงคนเดียวสามประตูในเกมที่หงส์แดงเอาชนะน้องใหม่อย่างทีมยูงทองไปอย่างสุดมัน 4-3 พร้อมคว้าลูกบอลในเกมดังกล่าวกลับบ้านไปครอบครอง

หัวหอกวัย 28 ปี เป็นผู้ยิงประตูแรกให้ทีมในนาทีที่ 4 จากจุดโทษ ก่อนที่จะมาบวกประตูที่สองด้วยการซัดด้วยเท้าซ้ายอย่างสุดสวยในนาทีที่ 33 ก่อนที่จะเป็นคนยิงจุดโทษคว้าชัยในนาทีที่ 88 ของการแข่งขัน เป็นลูกที่สามของตัวเองในเกมดังกล่าว

35 - Liverpool have now won each of the last 35 @premierleague games in which Mo Salah has scored - he has overtaken Wayne Rooney's competition record of 34 consecutive wins when scoring from September 2008 to February 2011. King. pic.twitter.com/7wkA9Dmywz