ซื่อเกินไป! มูรินโญแซววิงส์บอกฟลุคยิงเข้าได้ไง

โชเซ มูรินโญ กุนซือของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แซว แฮร์รี วิงส์ ว่าเป็นคนซื่อเกินไป หลังนักเตะบอกว่าลูกยิงไกลเกือบกลางสนามของเขาเป็นลูกฟลุค ในเกมยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม ที่เปิดบ้านถล่มลูโดโกเร็ตส์ 4-0 พร้อมตีตั๋วสู่รอบน็อคเอาท์แล้ว

กองกลางทีมชาติอังกฤษพยายามวางบอลไปให้ เดเล อัลลี แต่กลายเป็นดีบอลข้ามหัว พลาเมน อิลิเยฟ นายด่านทีมเยือนเข้าไป ซึ่งเขาก็ยอมรับตรง ๆ หลังจบเกมว่า มันเป็นความโชคดีล้วน ๆ

"เขาซื่อเกินไป ผมไม่แฮปปี้กับเขานะ ประตูแบบนั้น คุณต้องบอกว่าคุณตั้งใจยิงสิ แต่เขาเป็นเด็กดี เขาตรงไปตรงมา" โค้ชชาวโปรตุกีส กล่าวผ่าน BT Sport

ประตูของวิงส์เป็นประตูที่ไกลที่สุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของยูโรปาลีก ด้วยระยะ 53.7 หลา

How am I supposed to explain that Harry Winks scored from here? 😳#UEL pic.twitter.com/PslrLTywgm