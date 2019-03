ซื้อออนไลน์ง่ายกว่า! บาร์ซาแซวโมดริชช็อตดึงเสื้อเมสซี

บาร์เซโลนา แซว ลูก้า โมดริช กลางโซเชียลมีเดียแบบสุดแสบ จากจังหวะที่จอมทัพ เรอัล มาดริด ดึงเสื้อ ลิโอเนล เมสซี ในเกม เอล กลาซิโก้ หนล่าสุด

ภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดีย หลังบาร์ซาบุกไปถล่มราชันชุดขาว 3-0 พร้อมตีตั๋วสู่รอบชิงชนะเลิศ โกปา เดล เรย์ 2019

ดังนั้นบาร์ซาจึงฉวยโอกาสนี้หยิบภาพดังกล่าวมาโปรโมทช็อปออนไลน์ของทีมเสียเลย แต่ที่แสบกว่านั้นคือพวกเขาเลือกที่จะใช้คำพูดแซว ลูก้า โมดริช ผ่านการโปรโมทครั้งนี้

"มันง่ายกว่านี้มากที่จะได้เสื้อเมสซีแค่ไปที่ช็อปออนไลน์ของพวกเรา" อาซูลกรานา โพสต์ภาพพร้อมแคปชันผ่านทวิตเตอร์

It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store https://t.co/Of4Zk6Ygg9 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ