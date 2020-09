ซ่อมหลังบ้าน! แมนฯซิตี้บรรลุคว้า'ดิอาส'สลับขั้วโอตาเมนดี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก บรรลุข้อตกลงคว้าตัว รูเบน ดิอาซ ปราการหลังทีมชาติโปรตุเกสมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว

เรือใบสีฟ้า จัดการแก้ปัญหาในแนวรับด้วยการดึงตัวกองหลังดีกรีทีมชาติโปรตุเกสจาก เบนฟิก้า มาร่วมทัพด้วยค่าตัวด้วยค่าตัวเริ่มต้นที่ 62 ล้านปอนด์ จากการแถลงยืนยันของทีมเหยี่ยวลิสบอน

นอกจากนี้ทีมดังแห่งเมืองผู้ดียังปล่อยตัว นิโกลัส โอตาเมนดี้ ไปให้กับ เบนฟิก้า ด้วยค่าตัว 15 ล้านปอนด์ เป็นการสลับขั้วด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ดิอาซ ในวัย 23 ปี ผ่านการลงเล่นให้ เบนฟิก้า มาแล้วถึง 133 นัด ทำไป 12 ประตู และเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติโปรตุเกสในเวลานี้

OFFICIAL: Benfica have confirmed the sale of Ruben Dias to Man City 🤝 pic.twitter.com/ikWiB4DHs5