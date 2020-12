ซัวเรซทาบสถิติฟัลเกาออกสตาร์ทดีสุดกับแอตฯ มาดริด

หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าแอตเลติโก มาดริด ทาบสถิติ ราดาเมล ฟัลเกา อดีตตำนานของทีม ด้วยการเป็นผู้เล่นที่ออกสตาร์ทดีที่สุดกับสโมสรในศตวรรษนี้

ดาวยิงดีกรีทีมชาติอุรุกวัย เพิ่งทำประตูที่ 8 ของตัวเองจากการลงสนาม 11 นัดแรก ในนาทีที่ 20 ของเกมพบเกตาเฟ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประตูโทนในเกมช่วยให้ตราหมีคว้าชัยชนะไปได้อย่างหวุดหวิด 1-0

ประตูดังกล่าว ทำให้เขามีผลงานเทียบเท่า ราดาเมล ฟัลเกา อดีตกองหน้าชาวโคลอมเบีย ที่ย้ายจากปอร์โต้ มาอยู่กับแอตฯ มาดริด เมื่อปี 2011

ชัยชนะนัดนี้ เป็นการฉลองการคุมทีมนัดที่ 500 ของดิเอโก ซิเมโอเน ทั้งยังช่วยให้แอตฯ มาดริด ยังคงนำเป็นจ่าฝูงลาลีกาด้วยคะแนน 35 คะแนน แถมยังแข่งน้อยกว่ารองจ่าฝูงอย่างเรอัล มาดริด อยู่อีกถึง 2 นัดด้วยกัน

