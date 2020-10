ซลาตัน: มิลานไม่เคยมีพระราชา ที่นี่มีแต่พระเจ้า

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช กองหน้าตัวเก๋าของ เอซี มิลาน ทวีตข้อความสำแดงเดชอีกครั้ง โดยบอกว่าเมืองมิลานไม่เคยมีพระราชา เนื่องจากมีเขาที่เป็นพระเจ้า

ดาวยิงในวัย 38 ปีคัมแบ็คจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงมายิงคนเดียวสองประตูพาปีศาจแดงดำเอาชนะอินเตอร์ มิลาน ในศึกมิลาน ดาร์บี้ไปได้ 2-1 พาทีมเก็บ 12 คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูง และทำให้เขายิงไปแล้ว 4 ประตูในเซเรีย อาฤดูกาลนี้

โดยหลังกลับมาโชว์ฟอร์มเยี่ยมพาทีมรั้งจ่าฝูง ซลาตัน โชว์ความเป็น ซลาตัน อีกครั้งด้วยการทวีตข้อความ "มิลานไม่เคยมีพระราชา ที่นี่มีแต่พระเจ้า" พร้อมภาพเพื่อนร่วมทีมเข้ามาดีใจกับตัวเขา ที่เจ้าตัวมักสื่อว่าตัวเองเป็นพระเจ้านั่นเอง

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG