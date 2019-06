เด่นเหนือใคร! ซิลวาคว้าแข้งยอดเยี่ยมเนชั่นส์ลีก, เดอยองซิวดาวรุ่ง

เบร์นาโด้ ซิลวา มิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมชาติโปรตุเกส คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก 2018-19 ไปครอง

แนวรุกจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทัพฝอยทองโดยสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ถึง 15 ครั้ง, แท็คเกิ้ลชนะ 11 ครั้ง, และอีก 2 แอสซิสต์ ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยอดเยี่ยม

"ผมมีความสุขที่ได้ช่วยทีม สิ่งสำคัญสุดคือการที่โปรตุเกสเป็นแชมป์ แต่การได้รางวัลส่วนตัวก็เป็นเรื่องดี" ซิลวา กล่าว

ขณะที่รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมตกเป็นของ แฟรงกี้ เดอ ยอง กองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ดาวเตะตัวใหม่ของ บาร์เซโลนา และดาวซัลโวรอบสุดท้ายเป็นของ คริสเตียโน โรนัลโด้ กัปตันทีมชาติโปรตุเกสที่ทำไป 3 ประตู

