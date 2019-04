ซีรีส์กำลังฉาย! คล็อปป์แอบอิจฉาซาลาห์ได้เจอแม่มังกร

เยอร์เก้น คล็อปป์ นายใหญ่ลิเวอร์พูล เผย เขาอยากไปเจอกับ อิมิเลีย คลาร์ก นักแสดงสาวจากซีรีส์ดัง 'Game of Thrones' ที่รับบทเป็น แดเนริส ทาร์แกเรียน เหมือนกัน ถ้า โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ชวนเขาไปร่วมงานของนิตยสาร TIME ด้วย

ปีกทีมชาติอียิปต์มีชื่อติด 1 ใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลโลกประจำปีนี้ จากการคัดเลือกของนิตยสาร TIME เขาจึงได้รับเชิญไปร่วมงานอีเว้นท์และได้เจอกับคนดังในวงการต่าง ๆ มากมายที่มีชื่อในลิสต์ หนึ่งในนั้นก็คื่อนักแสดงสาวที่รับบทเป็นแม่มังกรในซีรีส์เรื่องดัง

"การเดินทางในทุกวันนี้ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้ว มันจะเป็นปัญหาถ้ารถของเขาเสีย และเขาต้องเดินกลับจากที่นี่" โค้ชชาวเยอรมัน กล่าว

"เขาพลาดการซ้อมไป 1 ครั้ง วันนี้เขากลับมาซ้อมแล้วและทุกอย่างโอเคดี ผมเห็นภาพจากงาน เขาดูดีมากในชุดทักซิโด้ ว้าว"

