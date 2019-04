ซนผงาดแข้งเอเชียดาวซัลโว UCL, เพิ่งรู้ติดโทษแบนหลังเกม

ซน ฮึง-มิน แนวรุกเท้าคมของสเปอร์ส ขึ้นแท่นเป็นนักเตะเอเชียที่ยิงได้มากที่สุดในศึก ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ด้วยผลงาน 12 ประตู

หอกทีมชาติเกาหลีใต้ทำสองประตูช่วยไก่เดือยทองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ หลังบุกแพ้ แมนฯ ซิตี้ 4-3 รวมผลสองนัดเสมอกัน 4-4 แต่ลูกทีมของ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน เป็นฝ่ายเข้าด้วยกฎอเวย์โกล

นั่นทำให้ยอดสกอร์รวมของซนในถ้วย UCL เพิ่มเป็น 12 ประตู กลายเป็นแข้งเอเชียที่ยิงในรายการนี้ได้มากที่สุดทันที แทนที่ของ มัคซิม ชัตส์คิกห์ อดีตแข้งอุซเบกิสถานของ ดินาโม เคียฟ ที่ทำไป 11 ประตู

อย่างไรก็ดี น่าเสียดายที่กองหน้าเลือดโสมขาวจะถูกแบนในเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับ อาแย็กซ์ อัมส์เตอร์ดัม จากการสะสมใบเหลืองครบ 3 ใบ หลังไปพลาดท่าถูกแจกใบเหลืองในจังหวะทำฟาวล์ เควิน เดอ บรอยน์

แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ซน ฮึง-มิน เพิ่งมารู้ตัวว่าติดโทษแบนตอนให้สัมภาษณ์หลังเกม เมื่อนักข่าวจากทีวีเยอรมันแจ้งเขาเรื่องนี้ ก่อนที่เจ้าตัวจะตอบกลับมาว่าเขาไม่รู้

Heung-Min Son informed on German TV that he’s out suspended for the semi-final first leg.



Reaction: “I didn’t know!” pic.twitter.com/Qw4Uf5xJAK