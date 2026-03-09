“ช้าง” สานฝันสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพ เปิดศึก “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4” ทัวร์นาเมนต์แห่งปี

เวทีแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยระดับประเทศ เปิดประสบการณ์ระดับโลก
กรุงเทพฯ – 9 มีนาคม 2569 – น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำภารกิจ ช้างเคียงข้างวงการฟุตบอล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4” ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยระดับประเทศ เพื่อมอบโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยสานฝันสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพ โดยมี 55 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเส้นทางการพิสูจน์ฝีเท้าบนเวทีแห่งนี้ ชิงรางวัล Dream Prize สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยทีมแชมป์จะได้ไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกถึงประเทศอังกฤษในช่วงเดือนกันยายน 2569
เดินทางมาถึงปีที่ 4 แล้วกับ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4” จัดโดย “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” พร้อมกับ งานแถลงข่าวที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลาง One Bangkok เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาของแคมเปญเป็นครั้งแรก เพื่อจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ มหาวิทยาลัยสานฝันสู่เป้าหมายบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพ ซึ่งหนึ่งไฮไลท์ของงานในวันนี้ยังได้นักเตะจากทัพช้างศึกอย่าง เบน - เบนจามิน เดวิส, กัน - ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ร่วมด้วย 2 นักเตะที่เคยผ่านเวที “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ” หนึ่ง - ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว และ มิค - ยศกร บูรพา มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแชร์แรงบันดาลใจ ซึ่งต่างพิสูจน์ให้เห็นว่าเวทีแห่งนี้คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดสู่ระดับอาชีพ นอกจากนั้นภายในงานยังเติมเต็มบรรยากาศความคึกคักด้วยกิจกรรมชาเลนจ์ท้าเดาะบอล นำทีมโดยทีมช้างเพื่อนซี้ ได้แก่ นิกกี้ - ณฉัตร จันทพันธ์, เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์, จีโน่ เดอะสแน็ค - ปิยพล ม่วงมี รวมทั้งเพื่อนใหม่อย่าง เต๋า AF8 เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ที่มาร่วมสร้างสีสันและปลุกกระแสในกลุ่มแฟนบอล อีกทั้งยังได้ รับเกียรติจากบุคลากรชั้นนำของวงการฟุตบอลไทยเข้าร่วมงาน อาทิ คุณธนวัชร นิติกาญจนา สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณชนน์ชนก ชิดชอบ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อร่วมตอกย้ำความมุ่งมั่นของช้างในการสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี และแสดงพลังสนับสนุนเวทีแห่งโอกาสสำหรับนักเตะไทยรุ่นใหม่
คุณเจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาดน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ทำให้ ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ ประสบความสำเร็จได้คือวันนี้เราเชื่อและพิสูจน์แล้วว่ารายการนี้เป็นมากกว่าการแข่งขัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่น้อง ๆ ได้มีเวทีเพื่อโชว์ฝีเท้าบนเวทีระดับประเทศที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 50 ทีม พร้อมกับสปอตไลต์ที่จับจ้องเขาในทุก ๆ สนามการแข่งขัน ตลอดจนการได้รับแรงบันดาลใจ ในการเล่นฟุตบอลจากการได้ไปสัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรางวัลระดับ Dream Prize ที่ช้างมอบให้ในทุก ๆ ปี และพิเศษมาก ๆ สำหรับปีนี้ที่เรายังได้อีกหนึ่งแรงบันดาลใจอันสำคัญจากนักฟุตบอลทีมชาติ อย่าง อุ้ม - ธีราทร บุญมาทัน, แบงค์ - ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา, กัน - ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร และเบนจามิน เดวิส มาร่วมแคมเปญวันนี้ เพื่อสานฝันให้กับน้อง ๆ นักฟุตบอลได้ก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพและประสบความสำเร็จกับเป้าหมายอันสูงสุดกับการได้ติดทัพช้างศึกทีมชาติไทยอีกด้วย ช้างได้เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่น้อง ๆ หลาย ๆ คนยังขาด พร้อมเชื่อมั่นในพลังของกีฬากับการมอบโอกาส และสร้างแรงบันดาลใจจะสามารถช่วยพัฒนาให้นักกีฬาและวงการฟุตบอลก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ติดตามการแข่งขันและร่วมเชียร์มหาวิทยาลัยของพวกเราได้ที่ Facebook: Chang World”
ด้านคุณแพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยเบฟฯ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานและพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมมุ่งปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาหรือ Sportsmanship ให้กับนักกีฬาทุกคนให้รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัยเพื่อพัฒนาตนเอง กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก ซึ่งไทยเบฟก็ได้สนับสนุนวงการฟุตบอลมาแล้ว เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ได้ร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลในทุกระดับ ตั้งแต่เยาวชนจนถึงทีมชาติ และสำหรับในระดับมหาวิทยาลัยเราก็ได้จัดการแข่งขัน ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ โดยมีเป้าหมายที่จะสานฝันให้กับน้อง ๆ นักฟุตบอลได้ก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพ ซึ่งการจัดการแข่งขันในปีที่ 4 นี้ เราได้รับการตอบรับที่ดีจากสถาบันทั่วประเทศ 55 มหาวิทยาลัย และจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและอิมแพคของรายการในการสร้างเวทีระดับประเทศให้กับนักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยได้โชว์ฝีเท้า พร้อมมีรางวัลที่เงินก็ซื้อไม่ได้ ที่จะมอบให้กับทีมแชมป์ในแต่ละปี ได้ไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย ขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรฟุตบอล รวมถึงผู้สนับสนุนทุกแบรนด์ ตลอดจนสถาบันมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ในปีนี้ เราหวังว่าการแข่งขันรายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนานักเตะมหาวิทยาลัยสู่เส้นฟุตบอลทางอาชีพ”
คุณธนวัชร นิติกาญจนา สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่น้อง ๆ นักเตะทั่วประเทศตั้งตารอคอย เพราะนี่คือเวทีแห่งโอกาสที่เปิดทางให้น้อง ๆ ได้แสดงศักยภาพท่ามกลางสปอตไลต์ที่คอยจับตามอง เราเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ช่วยผลักดันนักเตะไทยก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำ และต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในอนาคต”
ด้านคุณชนน์ชนก ชิดชอบ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ขอบคุณ น้ำแร่ธรรรมชาติตราช้างที่จัดการแข่งขันดี ๆ อย่าง ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ ให้กับน้อง ๆ มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่เส้นทางอาชีพ เพราะนอกจากผลการแข่งขันแล้ว สิ่งที่ได้รับกลับไปคือประสบการณ์จริงในสนาม ทั้งการรับมือกับเกมที่เข้มข้น การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาวินัยในแบบนักกีฬาอาชีพ เราเชื่อว่า ประสบการณ์จากเวทีนี้จะช่วยให้น้อง ๆ นำไปต่อยอด พัฒนาศักยภาพของตนเองและทีม ยกระดับความพร้อมก่อนก้าวสู่ระดับอาชีพได้อย่างมั่นใจและจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”
ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อลุ้นแชมป์ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4” ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2569 โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมสนุก ๆ รวมทั้งชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน (LIVE) ได้ที่ Facebook : Chang World
