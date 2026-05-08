ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท! มาดามแป้ง ร่วมเปิดศึก Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 คิกออฟ 192 ทีมเยาวชน พร้อมฟาดแข้ง 6 ภูมิภาคทั่วไทย

กรุงเทพฯ 8 พฤษภาคม 2569 - กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเปิดฉากอย่างเป็นทางการกับศึก Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 เตรียมระเบิดความมันส์ ด้วยพิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน พร้อมเผยโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดของ 192 ทีมเยาวชนจาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท และโอกาสก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปในอนาคต
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี Coke® Cup ได้เป็นเวทีบ่มเพาะเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลเยาวชนไทย นักกีฬาที่ผ่านสนาม Coke® Cup จำนวนมากได้เติบโตเป็นนักเตะทีมชาติและก้าวขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่แฟนบอลชาวไทยอย่างต่อเนื่อง Coke® Cup จึงไม่ใช่แค่รายการแข่งขันฟุตบอล แต่คือโอกาสที่ช่วยสานฝันของนักฟุตบอลเยาวชนให้เป็นจริง
รีติมา รัคยัน ผู้จัดการทั่วไป และรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ โคคา-โคล่า ประเทศไทย กล่าวว่า "โคคา-โคล่า มีเป้าหมายในการมอบโอกาสและช่วยผลักดันให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล ตลอดการแข่งขัน Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 ปีนี้ เราไม่ได้แค่จัดทัวร์นาเมนต์ แต่ร่วมกับสมาคมฯ เปิดประตูสู่ความฝันให้กับนักเตะรุ่นใหม่ นอกจากนี้ การจัดงานฟุตบอลกระชับมิตรในวันที่ 8 พฤษภาคม ถือเป็นการร่วมฉลองโอกาสพิเศษที่ “โคคา-โคล่า” ครบรอบ 140 ปี และรวมถึงการร่วมฉลอง 77 ปีในประเทศไทย โดยหวังว่าจะช่วยสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนฟุตบอลเยาวชน พร้อมสร้างประสบการณ์พิเศษที่นำทีมนักเตะที่เคยผ่านสนาม Coke® Cup และสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่เตรียมพร้อมกับการแข่งขัน Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น”
นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า "การพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมฯ และความร่วมมือกับโคคา-โคล่าในครั้งนี้ช่วยเติมเต็มพันธกิจนั้นได้อย่างทรงพลัง สิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดที่สุดในปีนี้คือ มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง 367 ทีมทั่วประเทศ และนั่นบอกเราว่าความฝันและความมุ่งมั่นของเยาวชนไทยยังคงลุกโชนอยู่เต็มเปี่ยม ในทุก ๆ สายตาของเด็ก ๆ ทั้ง 367 ทีมที่สมัครเข้ามา สมาคมฯ เห็นความตั้งใจจริงที่น่าประทับใจ และเราภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้ 192 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ก้าวขึ้นมายืนบนเวทีนี้ ด้วยการสนับสนุนของโค้ก สมาคมฯ พร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพอย่างเป็นระบบผ่านโมเดล T-MASC เพื่อยกระดับทักษะและขัดเกลาเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลไทยให้ส่องประกายในระดับชาติต่อไป"
ตารางแข่งขัน Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 - เชียร์ได้ทุกภาค ทั่วไทย!
หลังจากที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ครบ 192 ทีมแล้ว ประกอบด้วย ทีมสโมสรระดับ T1–T3 ตามด้วย ทีมสมาคมกีฬาจังหวัดและทีมโรงเรียนที่เป็นสมาชิก Academy Licensing ในระดับทอง เงิน และทองแดงตามลำดับ และทีมอคาเดมี่ที่เป็นสมาชิก Academy Licensing ในระดับเดียวกัน และในวันนี้ ได้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในแต่ละภาคอย่างเป็นทางการ โดยการแข่งขันจะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาค ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2569 ดังนี้
โซนภาคตะวันออก (แข่งที่จังหวัดชลบุรี) ระหว่างวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2569
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แข่งที่จังหวัดบุรีรัมย์) ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2569
โซนภาคกลางและตะวันตก (แข่งที่จังหวัดกาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2569
โซนภาคใต้ (แข่งที่จังหวัดสงขลา) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2569
โซนภาคเหนือ (แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2569
โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล (แข่งที่กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2569
เมื่อการแข่งขันในทุกภูมิภาคทั่วประเทศสิ้นสุดลง บทสรุปของการแข่งขัน Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 จะเกิดขึ้นที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ ในวันที่ 22–23 สิงหาคม 2569 โดย 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ อันดับ 1 และ 2 ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์อย่างเต็มภาคภูมิ ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ และรองแชมป์รับเงินรางวัล 500,000 บาท
นอกจากนี้ ตลอดการแข่งขันทุกนัด ยังมีการเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพเข้าสู่ ทีมชาติไทย U17 ผ่านโมเดล T-MASC อย่างเป็นระบบ เพราะ Coke® Cup U17 Thailand Championship 2026 ไม่เพียงแต่มอบโอกาสในการแข่งขัน แต่คือเส้นทางแห่งความฝันที่เปิดกว้างสำหรับเยาวชนไทยทุกคน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กของ Coca-Cola Thailand และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ FootballAssociationOfThailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล youthdevelopment@fathailand.org และ LINE: @cokecupu17