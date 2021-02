ช้ำคือเรา! ฟาบินโญเจ็บกล้ามเนื้อชวดดวลเลสเตอร์

เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือของ ลิเวอร์พูล เผยว่า ฟาบินโญ แนวรับทีมชาติบราซิล มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและจะพลาดลงสนามในดวลเลสเตอร์ ซิตี้ วันเสาร์นี้

มรสุมอาการบาดเจ็บของทัพหงส์แดงยังคงไม่หมดไป เมื่อจากการที่พวกเขาเสียเซ็นเตอร์แบ็คอาชีพไปแล้วถึงสามคนทั้ง เวอร์จิล ฟาน ไดค์, โจ โกเมซ และ โฌเอล มาติป โดยทั้งสามคนคาดว่าจะหมดสิทธิ์กลับมาลงสนามในฤดูกาลนี้ค่อนข้างแน่

โดย ฟาบินโญ ที่โดยถอยมายืนกองหลังตัวกลางคู่กับ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน อยู่บ่อยครั้งในฤดูกาลนี้ล่าสุดมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออีกครั้ง และจะพลาดเกมพบเลสเตอร์แน่นอนแล้ว และยังไม่ชัวร์ว่าจะพร้อมเกมเจอแอร์แบ ไลป์ซิกในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรกในวันอังคารนี้หรือไม่

"แฟบ(ฟาบินโญ)จะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ เขามีปัญหาบาดเจ็บอีกครั้งที่กล้ามเนื้อเล็กน้อย ดังนั้นเขาจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้" คล็อปป์ เผย

"ผมยังไม่รู้นะสำหรับตอนนี้ (โอกาสลงสนามเกมพบไลป์ซิก) เราจะมาดูกัน ผมไม่รู้เลยจริง ๆ"

ทั้งนี้ ลิเวอร์พูล จะบุกไปเยือน เลสเตอร์ ซิตี้ ในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ เวลา 19.30 น. ซึ่งคาดว่า เบน เดวีส์ หรือ โอซาน คาบัค สองแนวรับคนใหม่ของทีมอาจได้มีส่วนร่วมในเกมนี้

The Reds will be without Fabinho for tomorrow's encounter with @LCFC.#LFC | #LEILIV