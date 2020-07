ชาลเก้ไม่ปลื้ม มาตอนโด้ ใส่เสื้อดอร์ทมุนด์ ทีมคู่ปรับ

ชาลเก้04 ออกโรงตักเตือน แรบบี้ มาตอนโด้ หลังนักเตะไปใส่เสื้อของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ทีมคู่ปรับร่วมแคว้น ในระหว่างเข้ายิม

ดาวรุ่งวัย 19 โพสต์ผ่านใส่เสื้อของ จาดอน ซานโช เพื่อนเก่าสมัยอยู่ในอะคาเดมีของแมนฯซิตี้ ผ่านอินสตาแกรม ในขณะที่กำลังฟิตร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่

อย่างไรก็ดี มันกลับสร้างความไม่พอใจให้กับราชันสีน้ำเงิน นักเตะจึงลบภาพดังกล่าวออกในเวลาต่อมา

🔎 Rabbi Matondo



O atacante gales foi visto praticando exercícios físicos com a camisa do maior rival do clube, Borussia Dortmund.



Qual sua opinião torcedor? pic.twitter.com/6VxDLHEbHn