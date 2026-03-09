ชาบีแฉลาปอร์ต้าขวางเมสซีกลับบาร์ซาในปี 2023

ชาบี เอร์นานเดซ ออกโรงแฉว่า โจน ลาปอร์ต้า ประธานสโมสร บาร์เซโลนา เป็นคนขวางไม่ให้ ลิโอเนล เมสซี ย้ายกลับมาร่วมทีมในปี 2023 แม้นักเตะและลาลีกาให้ไฟเขียวแล้ว
ชาบี ให้สัมภาษณ์กับ La Vanguardia ในหลายประเด็นที่น่าสนใจ ในช่วงที่เขาคุมทีมก่อนจะโดนปลดในเดือนพฤษภาคม 2024 ที่ผ่านมา
หนึ่งในประเด็นร้อนคือ ชาบี เผยว่าดีลนำ เมสซี กลับมาร่วมทีมเสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นปี 2023 แล้ว และนักเตะก็กระตือรือร้นที่จะได้กลับมา ถึงขนาดที่ไปเสนอกับ ฮอร์เก้ เมสซี ผู้เป็นพ่อว่า “เราจะทำ the last dance เหมือน ไมเคิล จอร์แดน
ทว่า ทั้งหมดต้องพังทลาย และ เมสซี ย้ายไปค้าแข้งในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ กับ อินเตอร์ ไมอามี ในที่สุด
“ประธานก็พูดไม่จริงในเรื่องนี้เหมือนกัน ลีโอเซ็นสัญญาแล้ว ในเดือนมกราคม 2023 หลังคว้าแชมป์โลก เราติดต่อกัน เขาบอกว่าเขาอยากกลับมามาก และผมก็เห็นด้วย เราคุยกันจนถึงเดือนมีนาคม ผมบอกเขาว่า "โอเค เมื่อไหร่ที่คุณตอบตกลง ผมจะบอกประธาน เพราะผมเห็นว่ามันลงตัวมากในแง่ฟุตบอล"
“ประธานเริ่มเจรจาสัญญากับพ่อของลีโอ และเราได้รับไฟเขียวจากลาลีกาแล้ว แต่กลับเป็นตัวประธานเองที่เป็นคนล้มกระดานทุกอย่าง
“ลาปอร์ต้าบอกผมตรงๆ ว่าถ้าลีโอกลับมา ลีโอจะเปิดสงครามกับเขา และเขาปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ จากนั้นจู่ๆ ลีโอก็เลิกรับสายผม เพราะเขาถูกบอกมาจากอีกฝั่งว่ามันทำไม่ได้ ผมเลยโทรหาพ่อเขาแล้วบอกว่า 'มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะ ฮอร์เก้' เขาก็บอกว่า 'ไปคุยกับประธานสิ' ผมยืนยันว่าเราคุยกับลีโอมา 5 เดือนแล้ว ดีลจบแล้ว ไม่มีข้อสงสัยในแง่ฟุตบอล และในแง่การเงินเรากำลังจะย้ายไปสนามมอนต์จูอิค เรากำลังจะทำ "Last Dance" เหมือนที่(ไมเคิล)จอร์แดนเคยทำ ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้ว”