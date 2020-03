ชอบหมด! 'เลบรอน' เลือกแข้งโปรดเป็นหงส์ทั้งทีม

เลบรอน เจมส์ ซูเปอร์สตาร์ NBA และหนึ่งในหุ้นส่วนของ ลิเวอร์พูล เผยว่าเขาชื่นชอบนักเตะทุกคนในทีม หงส์แดง พร้อมทั้งยังกล่าวยกย่อง คิลิยัน เอ็มบัปเป้ ดาวเตะของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง

สตาร์ยัดห่วงของแอลเอ เลเกอร์ส มักออกมาพูดถึงทีมที่เขาถือหุ้นอยู่บ่อย ๆ โดยคราวนี้ก็ได้พูดถึงเหล่าแข้งในดวงใจ และหนึ่งในนั้นก็เป็นแนวรุกตัวจี๊ดทีมชาติฝรั่งเศส ที่ตกเป็นข่าวกับทีมดังแห่งแอนฟิลด์อยู่ตลอด

"นักฟุตบอลที่ชื่นชอบ… ผมมีในใจอยู่ไม่กี่คนนะ" เจมส์ ตอบคำถามเหล่าแฟน ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว

"I got a few great soccer players. First off every player on Liverpool. STRAIGHT UP every player on Liverpool...Mbappe, Neymar, Cristiano Ronaldo those guys are legends."

- LeBron on his favorite soccer players pic.twitter.com/xepGBIHLcG