ช็อตเด็ด! กล้องจับวินาทีโซลชาโวยลินการ์ดข้างสนาม

โอเล กุนนาร์ โซลชา นายใหญ่แมนฯยูฯ ถูกกล้องทีวีจับภาพวินาทีออกมาโวยใส่ เจสซี ลินการ์ด ข้างสนาม ในเกมบุกเฉือน แมนฯ ซิตี้ 1-0 ในศึก คาราบาว คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 58 เมื่อกองกลางชาวอังกฤษไปจ่ายบอลพลาด จน ราฮีม สเตอร์ลิง ได้หลุดเข้าไปยิง แต่ทีมเยือนยังโชคดีที่ไม่เสียประตู

Ole Gunnar Solskjaer to Jesse Lingard after he gave the ball away for the 11th time.

"Jesse! One more time and your fucking off!!!"

Better from you Ole. Much better.