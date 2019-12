ช็อตฮาหลังเกม! โควาซิชร้องจ๊ากเทอร์รีจับมือแรง

มัตเตโอ โควาซิช มิดฟิลด์เชลซี ถึงกับร้องจ๊ากเมื่อเข้าไปจับมือกับ จอห์น เทอร์รี ผู้ช่วยโค้ชของ แอสตัน วิลลา เพราะคู่กรณีบีบมือเขาแรงเกินไป

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ตัดสินเป่านกหวีดจบ เมื่อกองกลางทีมชาติโครเอเชียเดินเข้าไปจับมือกับเจทีที่ได้กลับมาเยือนเก่า แต่อีกฝ่ายลืมตัวบีบมือแรงเกินไปจนโควาซิชหน้าเหยเกเลยทีเดียว

I think Terry just broke Kovacic's hand giving him a high five pic.twitter.com/QG1rM2pp5D