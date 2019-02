ช็อค! ไฟไหม้สนามซ้อมฟลาเมงโก้คร่า 10 ชีวิต

สนามซ้อมของฟลาเมงโก้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อถูกเพลิงไหม้จนมีผู้เสียชีวิต 10 คน และผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 คน ตามรายงานจาก O Globo สื่อท้องถิ่น

ต้นเพลิงมาจากบริเวณหอพักของนักเตะเยาวชนของทีมในเวลา 05.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ของวันนี้ ก่อนจะลามไปสู่ นินโญ เดอ อูรูบู สนามซ้อมของฟลาเมงโก้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา 07.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 10 คน แต่หอพักต้นเพลิงนั้นเป็นที่อยู่ของนักเตะเยาวชนรุ่น 14-17 ปี

ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้นั้นกำลังอยู่ระหว่างสอบสวน

Incêndio deixa dez mortos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo https://t.co/xLMVY6ieIt pic.twitter.com/HKF5eFXGCk