ช็อค! แข้งนอกลีกตุรกีฆาตกรรมลูกชายตัวเอง

เซฟเฮอร์ ต็อกตาส ผู้เล่นของ บูร์ซา ยิลดิริม สโมสรในลีกสมัครเล่นของตุรกี เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าลูกชายวัย 5 ขวบเอง ตามรายงานจาก Marca

ต็อกตาสพาบุตรชายไปโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 23 เมษายน หลังลูกแสดงอาการคล้ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนจะได้รับการตรวจในเวลาต่อมาว่าติดเชื้อจริง

อาการของลูกชายต็อกตาสน่าเป็นห่วงมาก เพราะหายใจติดขัดตลอดเวลา แพทย์จึงส่งตัวเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ดี ล่าสุดแฟนบอลต้องช็อคกันเป็นทิวแถว เมื่อต็อกตาสสารภาพว่าลูกไม่ได้เสียชีวิตจากไวรัส แต่เขาเป็นคนเอาหมอนไปกดหน้าลูกจนขาดอากาศหายใจ เพราะเขาไม่เคยต้องการลูกคนนี้ตั้งแต่เกิดแล้ว

