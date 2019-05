ช็อค! กียานอำลาทีมชาติก่อนเนชันส์คัพ

กียาน อซาโมอาห์ ดาวยิงตัวเก๋าของทีมชาติกานา ทำช็อคประกาศอำลาทีมชาติ ก่อนศึก แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้า

ดาวยิงวัย 33 ไม่พอใจที่ถูกริบปลอกแขนกัปตันทีมชาติ ทั้งที่เขาเป็นแข้งซีเนียร์ที่รับใช้ทีมมาตั้งแต่ปี 2003 หลังโค้ชตัดสินใจมอบปลอกแขนให้กับนักเตะรุ่นน้อง

Thank you Ghana, am forever grateful @AnimSammy @BaffourGyan4 @cobbyafriyie pic.twitter.com/xDaUKxeIOn