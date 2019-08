ชวด 2 นัด! ม้าลายแถลงซาร์รีต้องพักรักษาอาการปอดบวม

ยูเวนตุส แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า เมาริซิโอ ซาร์รี กุนซือของพวกเขาจะไม่ได้ลงทำหน้าที่ข้างสนามในเกมที่จะพบกับ ปาร์มา และ นาโปลี เนื่องจากต้องพักรักษาตัวจากอาการปอดบวม

Maurizio Sarri will not be on the bench for Parma and Napoli.



The decision will allow him an optimal recovery: https://t.co/I4VlGjurpj pic.twitter.com/7Ia1R30x4v