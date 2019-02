ชวดหลายเกม! บาร์ซากร่อยอาร์ตูร์พัก 4 สัปดาห์

บาร์เซโลนา แถลงยืนยัน อาร์ตูร์ เมโล ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเอ็นหัวเข่าและต้องชวดลงสนาม 3-4 สัปดาห์

นั่นหมายความว่า กองกลางทีมชาติบราซิลจะพลาดเกมลีกกับ แอธ.บิลเบา, เรอัล บายาโดลิด และ เซบีญา รวมถึงเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีม นัดแรก กับ โอลิมปิค ลียง แน่นอนแล้ว แถมยังมีโอกาสพลาดเกมกับ เรอัล มาดริด ทั้งสองนัด ทั้งในถ้วย โกปา เดล เรย์ รอบรองชนะเลิศ นัดสอง และเกมลีกที่เตะห่างกันแค่ 4 วันด้วย

ทั้งนี้ อาร์ตูร์เพิ่งย้ายมาเล่นกับเจ้าบุญทุ่มในฤดูกาลนี้และมีบทบาทในทีมเยอะพอสมควร เมื่อเขาได้รับโอกาสลงเล่น 27 เกมจากทุกรายการ

[INJURY NEWS] Tests carried out have confirmed that the first team player Arthur Melo has a left hamstring injury. He is expected to be out for around 3-4 weeks. pic.twitter.com/tYpNvlufsM