ชล็อตแจงเหตุเปลี่ยน’เอ็นกูโมฮา’-คิดไว้แล้วเสียงโห่มาแน่

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล แจงสาเหตุเปลี่ยน ริโอ เอ็นกูโมฮา ในเกมเสมอ เชลซี เพราะนักเตะมีอาการตะคริวขึ้น และยืนยันเองว่าไม่สามารถเล่นต่อได้ จนทำให้เกิดเสียงโห่ลั่นแอนฟิลด์
ทัพหงส์แดง กลับมาลงสนามหลังความพ่ายแพ้ศึกแดงเดือด และทำได้เพียงเสมอ เชลซี 1-1 แม้จะเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อน ทำให้พวกเขายังคงต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการไปยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
เกมที่แอนฟิลด์เป็นอีกครั้งที่ ชล็อต เผชิญความกดดันและเสียงโห่จากแฟนบอล ซึ่งคราวนี้มาทั้งจากฟอร์มการเล่น และการเปลี่ยน เอ็นกูโมฮา ที่เป็นหนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีเปลี่ยนออกจากสนาม
ไม่ใช่เรื่องอาการบาดเจ็บ เขามีอาการตะคริวกินก่อนหน้านั้น สามนาทีก่อนที่เขาลงไปนอนกับพื้น จากนั้นผมได้คุยกับเขา และเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้ว นนั่นคือเหตุผลที่ผมเปลี่ยนเขาออกมา
"ผมคิดว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้ว มันสมเหตุสมผลถ้าคุณเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่กำลังเล่นดีและเพิ่งทำแอสซิสต์ได้ ซึ่งแฟนบอลคาดไม่ถึง ซึ่งจริง ๆ ผมก็ไม่ได้อยากจะถอดเขาออกมา เขาเป็นผู้เล่นที่เก่ง แต่ผมคิดว่าเขายังไม่อยู่ในระดับที่สามารถเล่นแค่ 50 หรือ 60 เปอร์เซ็นต์แล้วยังสร้างความแตกต่างได้"
"แต่บางทีแฟนบอลอาจจะมีความเห็นที่แตกต่าง พวกเขาอาจคิดว่าต่อให้เขาฟิตแค่ 50-60 เปอร์เซ็นต์ หรือจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม เขาก็ยังน่าจะเล่นในระดับนี้ได้ แต่ไม่ใช่การที่ฟิตไม่พอที่จะสปรินต์หรือทำเกมต่อได้แล้ว ดังนั้นถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลนี้แล้วรู้สึกว่า ‘เอ๊า, เปลี่ยนเขาออกทำไม?' ผมเลยเข้าใจปฏิกิริยาของแฟนบอล
"ผมรู้อยู่แล้วตั้งแต่วินาทีที่ชูป้ายเปลี่ยนตัวว่ามันต้องมีเสียงโห่ แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้ผมไม่เปลี่ยนตัว หรือฝืนให้นักเตะที่บอกผมเองว่าเล่นต่อไม่ไหวอยู่ในสนาม
“และเสียงโห่หลังจบเกม ผมก็คิดว่ามันก็สมเหตุสมผลดีเพราะผมไม่คิดว่าสโมสรแห่งนี้ควรจะพอใจกับผลเสมอเชลซี 1-1 เราตั้งเป้าที่ชัยชนะเสมอ และถ้าเราไม่ชนะเราก็ผิดหวัง
"โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่เรายังชนะไม่มากนัก อย่างที่หลายคนคาด มันทำให้เกิดความผิดหวังและพรั่งพรูออกมาหลังพักครึ่ง แต่ผมคิดว่าทั้งตัวนักเตะและตัวผมเองต่างก็มีความรู้สึกผิดหวังไม่ต่างจากแฟนบอล"