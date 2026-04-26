ชล็อตอัดแท็กติกแกล้งเจ็บทุกวันนี้ทำผู้ตัดสินไม่หยุดเกมดูวู้ดแมน

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล แสดงความไม่พอใจผู้ตัดสินที่ไม่หยุดเกมในจังหวะที่ เฟรดดี้ วู้ดแมน บาดเจ็บ จนทำให้ทีมเสียประตูในเกมเอาชนะ คริสตัล พาเลซ 3-1
จังหวะปัญหาเกิดขึ้นในตอนที่นายประตูมือสามของ หงส์แดง พุ่งปัดลูกยิงก่อนจะมีอาการบาดเจ็บจนลงไปนอนกับพื้น ทว่าผู้ตัดสินไม่ได้หยุดเกม และพาเลซ เล่นต่อ จนสุดท้าย ดาเนียล มูญอซ ยิงเข้าประตูโล่ง ๆ
โดย ชล็อต ชี้ว่าการแกล้งเจ็บกลายเป็นแท็กติกที่นำมาใช้บ่อยครั้ง จนผู้ตัดสินเกิดความลังเลเมื่อมีนักเตะบาดเจ็บจริง โดยยกกรณีตัวอย่างในยกแรกกับ แมนฯ ยูไนเต็ด ที่ อเล็กซิส แม็คอัลลิสเตอร์ ปะทะกับ เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ จนลงไปนอน ก่อนที่ ปีศาจแดงจะเล่นต่อ และสุดท้าย ไบรอัน เอ็มเบอโม ยิงเข้าประตู
“หลายครั้งที่นักเตะแกล้งเจ็บ ไม่ใช่แค่ที่ศีรษะ แล้วผู้ตัดสินก็เชื่อจนมันกลายเป็นแท็กติกไปแล้ว
“เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับเราตอนเจอกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตอนที่ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ ลงไปนอนเจ็บที่ศีรษะ ไมเคิล โอลิเวอร์ให้ และเราเสียประตู เขาต้องเย็บถึง 5 เข็ม คุณก็น่าจะรับรู้ถึงความหงุดหงิดของผมนะ
"หลายต่อหลายครั้งที่เกมต้องหยุดเพราะนักเตะแกล้งเจ็บ แต่พอมีผู้รักษาประตูลงไปนอนกับพื้นจริง ๆ ผู้ตัดสินกลับไม่ยอมเป่าหยุดเกม ผมคิดว่าเขาควรจะสั่งหยุดเกมในจังหวะนั้น"
“เหตุผลเดียวที่ผมพอจะนึกได้คือ ตอนที่เขา (วู้ดแมน) เซฟลูกยิงไปอีกทางหนึ่ง ผู้ตัดสินมองตามไป แล้วค่อยมาเห็นว่าผู้รักษาประตูนอนอยู่บนพื้น ถ้าไม่เป็นแบบนั้น เขาคงเป่าหยุดเกมไปแล้ว”