ชล็อตชี้เงินเสริมทัพ 450 ล้านปอนด์ตอนซัมเมอร์ไม่ได้ยกระดับทีม

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล ชี้แจงแนวทางการเสริมทัพของทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ไม่ได้ช่วยต่อยอดยกระดับทีม และทำให้ทีมเผชิญช่วงเวลายากลำบากในเวลานี้
ทัพหงส์แดง แพ้เกมที่ 10 ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ หลังบุกพ่าย ไบรท์ตัน 2-1 พลาดโอกาสทำแต้มไล่ตามอันดับสาม และสี่ อย่าง แมนฯ ยูไนเต็ด และ แอสตัน วิลลา
โดย นอกจากปัญหาเรื่องโปรแกรมที่อัดแน่น และนักเตะบาดเจ็บ ชล็อต พูดถึงปัญหาด้านการเสริมทัพที่ไม่ช่วยยกระดับ เมื่อเทียบกับนักเตะที่ปล่อยออกไปทั้ง หลุยส์ ดิอาซ และ ดาร์วิน นูนเญซ
“ผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่พูดแบบนั้นดี เพราะในอังกฤษไม่มีใครคุ้นกับแนวคิดที่ว่าสโมสรที่ขายนักเตะออกไป
“ปกติแล้วในอังกฤษ ถ้าสโมสรใช้เงิน 450 ล้านปอนด์แบบที่เราทำ คนก็มักมองว่านั่นคือการทุ่มเงินเพื่อเติมคุณภาพให้กับทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่สโมสรแห่งนี้มีโมเดลการบริหารที่แตกต่างออกไป และไม่มีใครอยากมองหรือทำความเข้าใจในจุดนั้น”
“ซึ่งผมก็เข้าใจได้ เพราะแฟนบอลทีมอื่นหรือกูรูบางคนคงไม่อยากพูดว่า เราขายนักเตะออกไปได้ถึง 300 ล้านปอนด์”
“ถ้านักเตะค่าตัว 150 ล้านปอนด์ไม่เคยพร้อมลงสนามเลย นั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่ง และถ้า โจวานนี เลออนนี ก็ไม่เคยพร้อมใช้งานเพราะอาการบาดเจ็บ นั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
“ช่วงหลัง เฌรีมี ฟริมปง เริ่มกลับมาพร้อมลงสนามมากขึ้นส่วน จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลลี ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ย้ายเข้ามาในงบ 450 ล้านปอนด์ แต่เขาเป็นผู้รักษาประตูมือสอง”
“มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าคุณคว้าแชมป์ลีกเฤดูกาลก่อน แล้วใช้เงินไป 150 ล้านปอนด์ ไม่ใช่ 450 ล้านปอนด์ ความคาดหวังย่อมสูงขึ้น และความคาดหวังนั้นก็เกิดขึ้นกับทั้งกูรู สื่อ ตัวผมเอง รวมถึงแฟนบอล”
“แต่ภายในสโมสร เราก็มองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และความท้าทายที่เราต้องรับมือตลอดทั้งฤดูกาล”
“นั่นอาจทำให้เรามองได้ความจริงที่ว่าทำไมฤดูกาลนี้ถึงออกมาแบบนี้ แต่ท้ายที่สุด มันก็ยังไม่ดีพอ ไม่ว่าผมจะหาข้ออธิบายหรือเหตุผลมาได้มากแค่ไหน อันดับของเราตอนนี้ก็ยังไม่ดีพออยู่ดี”