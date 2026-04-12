ชล็อตชมเปราะ'เอ็นกูโมฮา'แข้งคนพิเศษ, แย้มลงตัวจริงชี้ชะตาเปแอสเช

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล กล่าวชื่นชมพรสวรรค์ของ ริโอ เอ็นกูโมฮา ในเกมออกสตาร์ทตัวจริง และทำประตูพาทีมเอาชนะ ฟูแลม 2-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา
ทัพหงส์แดง กลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งในรอบ 4 เกมในพรีเมียร์ลีก และเป็นการเรียกความมั่นใจครั้งใหญ่ ก่อนจะเปิดบ้านรับมือ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่นัดแรกบุกไปพ่ายมาก่อน 2-0
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ เอ็นกูโมฮา ที่ได้ออกสตาร์ทตัวจริง และไม่ทำให้ผิดหวัง โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและทำประตูขึ้นนำ ซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ทำประตูเกมพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์ (17 ปี 225 วัน) ทำลายสถิติของ ราฮีม สเตอร์ลิง ที่ทำไว้ในเกมพบ เรดดิ้ง ต.ค. 2012
ด้วยฟอร์มดังกล่าว อาจทำให้ ชล็อต ตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ในการส่ง เอ็นกูโมฮา ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมพบ เปแอสเช
"เขาไม่ได้เป็นแค่อนาคตใระยะยาวเท่านั้น แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย"
"ผมพูดไปเมื่อ 1-2 เดือนก่อนว่าเวลาในการลงสนามของเขาจะเพิ่มขึ้น เพราะเขาแข็งแกร่งขึ้นในทุก ๆ วัน
"เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาไม่ได้มีแค่ลูกเล่นสวยงามไปวัน ๆ แต่มันเริ่มมีผลลัพธ์ให้เห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความแข็งแกร่งเพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องดวลกับกองหลังระดับโลก
"ผมไม่คิดว่าจะมีใครแปลกใจนะที่เขาทำประตูแรก (ที่แอนฟิลด์) ได้ เขามีคุณสมบัติพิเศษที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในฟุตบอลสมัยนี้ นั่นคือการเอาชนะการดวลตัวต่อตัวแบบหมดจด
"นั่นคือสิ่งที่เขาทำตอนยิงประตูได้ เขาหนีตัวประกบด้วยการโยกหลอกจนคู่แข่ง แล้วยิงประตูแบบ โม ซาลาห์ เลย"
"มันน่าภูมิใจที่ได้เห็นเขาแสดงศักยภาพในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือจุดเด่นที่ทำให้เขาพิเศษ"
"ผมคิดว่าเขาพร้อมแล้ว คำถามคือ เขาจะเล่นได้แบบเดิมไหมในอีกสองวันข้างหน้า? เขาจะรักษามาตรฐานระดับนั้นไว้ได้หรือเปล่า? คำตอบคือ ได้แน่นอน
"มันไม่เหมือนช่วงต้นฤดูกาลที่เขาเป็นดาวรุ่งที่ลงมาหาประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่ แต่ตอนนี้เขาคือคนหนึ่งที่ผมสามารถเลือกส่งลงสนามได้ในทุก ๆ เกม รวมถึงเกมวันอังคารนี้ด้วย"