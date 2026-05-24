ชลบุรี ชนะจุดโทษ ระยอง สกอร์รวม 5-4 คว้าแชมป์ "โค้ก คัพ" โซนภาคตะวันออก

ศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาค เดินหน้าแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นวันสุดท้ายของ การแข่งขันของ โซนภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศ เพื่อวัดความเป็นหนึ่ง ท่ามกลางบรรยากาศที่เข้มข้นสุดๆ ภายใต้การจับมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
โดยในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ในเวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลหนองหรือ เป็นการพบกัน ระหว่าง ระยอง เอฟซี กับ ชลบุรี เอฟซี โดยมี วสพล แก้วผลึก หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 ร่วมติดตามฟอร์มของนักเตะแบบใกล้ชิด ซึ่งผลปรากฏว่า ใน 90 นาที เป็นทั้งสองทีมเสมอกันไป 1-1 โดยระยอง นำก่อนจากการทำเข้าประตูตัวเองของ ศุภกฤต ทองใหม่ ในครึ่งแรก ก่อนที่ ชลบุรี จะมาตามตีเสมอได้จาก อนาวิน กสิสิทธิ์ และไม่มีประตูเพิ่มเติม และต้องไปตัดสินที่การดวลจุดโทษ ซึ่งหฤษฎิ์ มั่นสิน ที่เซฟจุดโทษไปถึง 3 ครั้ง และสังหารประตูปิดท้าย ให้ ชลบุรี เอฟซี เอาชนะ ระยอง เอฟซี ไป 4-3 สกอร์รวม 5-4 และคว้าแชมป์โค้ก คัพ 2026 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกไปครอง พร้อมสิทธิในการเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ เช่นเดียวกับ ระยอง เอฟซี รองแชมป์
สำหรับ ภาคต่อไป จะเป็นการแข่งขันในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะแข่งขันกันที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2569 และจะหาอีก 2 สโมสร จาก 32 ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศต่อไป
การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงฝีเท้าระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเฟ้นหา และพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพเข้าสู่ ทีมชาติไทย U17 ผ่านโมเดล T-MASC อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 32 ทีมทั่วภูมิภาคตะวันออก ที่พร้อมลงสนามแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป และโอกาสก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกในอนาคต
สำหรับ การแข่งขันรอบภูมิภาค จะหาอันดับ 1-2 ของรอบคัดเลือกแต่ละโซน จำนวน 6 โซน ไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ (12 ทีมสุดท้าย) และหา 4 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2569 ต่อไป
