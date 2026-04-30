ชลบุรีแยกทาง โบลิงกิ ก่อนจบฤดูกาล

ชลบุรี เอฟซี ประกาศยกเลิกสัญญากับ โจนาธาน โบลิงกิ กองหน้าชาวคองโก อย่างเป็นทางการ โดยเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย พร้อมอวยพรให้เจ้าตัวประสบความสำเร็จในเส้นทางลูกหนังอาชีพต่อไป
สำหรับ โจนาธาน โบลิงกิ ลงสนามให้กับทัพ “ฉลามชล” ในฤดูกาลนี้รวมทั้งสิ้น 29 นัด คิดเป็นเวลา 2,304 นาที และทำได้ 7 ประตู โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เจ้าตัวมีส่วนสำคัญกับทีมทั้งในสนามแข่งขันและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
สโมสร ชลบุรี เอฟซี ขอขอบคุณ โจนาธาน โบลิงกิ สำหรับความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพที่มอบให้กับทีมตลอดระยะเวลาที่อยู่กับสโมสร และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลอาชีพในอนาคตต่อไป