ชนาธิปเฉลยเบื้องหลังอุรุกวัยขอเสื้อ "ผมหวังว่าเขาจะประทับใจเราทั้งทีมมากกว่า"

กองกลางช้างศึก เผยเบื้องหลังที่ สมาคมฟุตบอลอุรุกวัย เข้ามาขอเสื้อ รับดีใจ แต่หวังว่า จะประทับใจทั้งทีมมากกว่า

ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางทีมชาติไทย เล่าเบื้องหลัง เมื่อ มาติอัส ฟาราล (หัวหน้าฝ่ายสื่อฯ) และ อัลโด โจยา (ผู้จัดการทั่วไป) สองตัวแทนจากสมาคมฟุตบอลอุรุกวัย เข้ามาขอเสื้อแข่งขัน หลังจบเกมที่ ช้างศึก พ่าย ทีมชาติอุรุกวัย อันดับ 7 ของโลก 0-4 ในฟุตบอล ไชนา คัพ 2019 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา

สมาคมฟุตบอลอุรุกวัย ประทับใจฟอร์มการเล่น กองกลางคอนซาโดเล ซัปโปโร ตั้งแต่นัดแรก ที่ยิงประตูชัยช่วย ‘ช้างศึก’ ชนะ ทีมชาติจีน 1-0 และ ในรอบชิงชนะเลิศที่พบกัน ก่อนให้สองตัวแทนเข้ามาขอเสื้อ หลังจบเกมการแข่งขัน โดย "ชนาธิป" กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

"ตอนนั้น เหมือนว่า เขาเดินมาหาผมที่หน้าห้องครับ แต่ผมไม่รู้ จากนั้นทีมงานของเรา ก็เดินเข้ามาบอกผมว่า สมาคมฟุตบอลอุรุกวัย อยากได้เสื้อผมไปเก็บไว้ ซึ่งผมก็โอเคครับ และ เดินเอาออกไปให้ เขาก็ยิ้มขอจับมือ ถ่ายรูปด้วย แล้วก็พูดแค่ว่า คุณเป็นผู้เล่นที่ดีมาก ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจครับ แต่ผมก็หวังว่า เขาจะประทับใจเราทั้งทีมมากกว่า"

นอกเหนือจากเรื่องที่น่าประทับใจดังกล่าวแล้ว ในระหว่างที่ ชนาธิป สรงกระสินธ์ อยู่ที่สนามบินหนานหนิง รอบินกลับประเทศไทย ยังมีแฟนบอลอุรุกวัย บางส่วน เข้ามาขอถ่ายรูปด้วย และบอกว่า "You can play in Europe" (คุณไปเล่นในยุโรปได้)’

สำหรับโปรแกรมต่อไป ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย พระราชทาน คิงส์คัพ 2019 ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ภายใต้ปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์